Bra, concerto della corale “La Grangia” in Santa Chiara

Sabato 17 dicembre alle ore 21 presso il coro ligneo della chiesa di Santa Chiara il coro “La Grangia” si esibirà nel “Concerto di Natale 2022”. Mentre la prima parte sarà dedicata ad antiche canzoni delle tradizioni popolari piemontese e francese, la seconda vedrà l’esecuzione di canti natalizi. Organizzata dall’associazione “Amici di Santa Chiara”, la serata, che ha ottenuto il patrocino della Città di Bra, sarà a ingresso gratuito con eventuale offerta a favore della chiesa stessa.

Fondata a Torino nel 1954, in decenni di intensa attività, la corale “La Grangia”, attualmente diretta da Mario Barbero, ha riportato in vita e diffuso in Italia e all’estero centinaia di canzoni della tradizione popolari piemontese e non solo.