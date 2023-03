Tante iniziative promosse per l'8 marzo dall'associazione Futuro Donna

In occasione della Giornata internazionale della donna, 8 marzo, data in cui si vogliono ricordare le conquiste sociali e le discriminazioni di cui è stato ed è ancora oggetto il genere femminile, l’Associazione Futuro Donna ODV ha organizzato diverse attività.

Innanzitutto l'apertura straordinaria degli sportelli decentrati del Centro Antiviolenza di Ceva nei Comuni di Mombasiglio, Priola e Niella Tanaro di cui è soggetto gestore: con l’obiettivo di svolgere un’azione di Comunità le volontarie hanno regalato un rametto di mimosa alle donne di passaggio e le hanno informate in merito ai servizi offerti dal Centro Antiviolenza.

Non è mancato l’intervento promosso dalla sede centrale del Centro Antiviolenza Cebano: coincidendo l’8 marzo 2023 con il mercoledì, giorno di mercato cittadino a Ceva, lo sportello normalmente aperto in località San Bernardino, a piano terra nell’edificio dell’Unione Montana in via Case Rosse n. 1, ha allestito un punto di distribuzione delle mimose sotto i portici in Via Marenco.

Di particolare rilevanza poi l’intervento di un gruppo di studenti/studentesse del Centro di Formazione Professionale Cebano, peraltro giovani associati/e dell’Associazione Futuro Donna Odv, i quali grazie al progetto “Giovani in Volo 2.0” hanno distribuito ai loro compagni un segnalibro raffigurante un QRCode che rimanda al Video da loro realizzato sul tema della non violenza dal titolo “BIANCO E NERO”.

Il progetto “Giovani in Volo 2.0” è parzialmente sostenuto dalla Regione Piemonte che promuove il coinvolgimento e la sensibilizzazione delle giovani generazioni alle tematiche legate alla lotta alla violenza di genere, e che vede quali partners oltre al già citato Centro di Formazione Professionale Cebano – Monregalese, alcune Associazioni Sportive e di Volontariato quali JDS El Fuego Latino A.S.D., Scuola di Danza Doppie Punte ASD, Basket Club “G.Borsi” Ceva ASD, AVIS Comunale di Ceva, Associazione Culturale In Quinta e Gruppo di Volontariato Vincenziano di Ceva.

La Presidente dell’Associazione Futuro Donna OdV, Anna Maria Ardissono, unitamente all’intero Consiglio Direttivo, rinnova gli auguri già espressi in occasione del 8 marzo a tutte le donne e auspica che sia 8 marzo ogni giorno dell’anno nel segno del rispetto, del riconoscimento della parità e del comportamento di “nonviolenza”.

Un pensiero particolare a tutte le donne che nel mondo, a vario titolo, devono battersi per ottenere la libertà negata.