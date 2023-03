Domenica a Tarantasca donazioni di sangue col gruppo affiliato all'Adas Saluzzo Fidas

Domenica 26 marzo, dalle ore 8 alle 11, è in programma la prima donazione di sangue del gruppo Tarantasca affiliato a Adas Saluzzo Fidas.

I prelievi avverranno presso il salone polivalente sopra il centro anziani, di fronte al municipio, in via Vittorio Veneto 22.



L’appello da parte del gruppo di donatori è rivolto soprattutto a chi è in età più giovane, dai 18 anni in su: "Il dono del sangue – dicono – è un gesto importante, che le generazioni più giovani devono conoscere e praticare, cercando di invertire la sempre meno positiva tendenza registrata a livello nazionale negli ultimi anni".

Per donare è necessario effettuare la prenotazione al numero 348/59.13.973.