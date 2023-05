ANDUMA – Andrea e Gabriele Massarenti

Alla soglia del suo cinquantesimo anniversario la Sames, eccellenza del nostro territorio specializzata nel settore dell’antincendio, vede ancora oggi ai suoi vertici due fratelli Massarenti, Andrea e Gabriele. Furono lo zio Leo Lehar Massarenti insieme al fratello, nonché per loro padre, Massimo Massarenti a fondare questa realtà insieme nel 1973 a seguito di una gavetta svolta in piccole aziende locali del settore.

Sponsor storico del Cuneo Volley tornato in carica nel corso dell’ultima stagione pallavolistica 22/23, ed in generale un’azienda che ha sempre avuto un occhio di riguardo per il settore sportivo del cuneese, la Sames non solo si riconferma in questa stagione come uno dei sostenitori della squadra, ma sceglie addirittura di farlo entrando a far parte del cuore pulsante della società, il progetto #Anduma, in veste di socio con la rappresentanza di Gabriele Massarenti, uno dei nuovi componenti dell’ambizioso gruppo d’imprenditori a sostegno del progetto.









Una storia importante la vostra, ed un grande traguardo alle porte. Come ha fatto la Sames a diventare una realtà così solida?

Siamo una famiglia di artigiani e di grandi lavoratori, prima di tutto. Abbiamo sempre puntato all’eccellenza, raggiungendola tramite la costante ricerca di miglioramento basata sul lavoro svolto in campo. Nostro padre e nostro zio erano entrambi tecnici del nostro settore, ai tempi la burocrazia era meno pressante, e questo aspetto gli permise di seguire e sviluppare al meglio le nostre due sedi aziendali, quella di Cuneo, seguita principalmente da nostro padre Massimo, e quella di Savona, dove abbiamo sviluppato il nostro settore di servizi antincendio navale, seguita maggiormente dal fratello Leo.

Abbiamo sempre cercato di garantire il massimo della sicurezza e della qualità ai nostri clienti, acquisendo tutte le certificazioni possibili, aspetto che abbiamo sempre ritenuto determinante nel nostro lavoro per svolgere un servizio sicuro e di prim’ordine. Siamo stati i primi in tutto il Piemonte a certificarci per l’ISO 9001.

Per noi c’è poi un aspetto fondamentale, la famiglia, indubbiamente il valore più importante della vita di ognuno di noi, ingrediente necessario ed evidentemente determinante per la crescita e la prosperità della nostra azienda. L’azienda è sempre stata la nostra seconda casa, oltre che una seconda famiglia allargata. Crediamo fortemente nel valore del gruppo, e sappiamo quanto l’unica crescita possibile sia quella che passa per quella strada, ed è indubbiamente questo l’altro fattore determinante per la nostra crescita aziendale, in una società dove ci si è un po’ tutti dimenticati dei doveri e si è tutti molto più bravi a pretendere diritti, la nostra azienda sceglie ancora di fare la differenza prendendosi le sue responsabilità in primo luogo nei confronti degli individui che fanno parte di questa realtà, a pari passo dei clienti che ci scelgono per avere sicurezza in un aspetto determinante per la loro sicurezza lavorativa e personale.

Ad oggi la Sames opera in tutto il nord e centro Italia, seguendo clienti d’importanza primaria nei rispettivi settori di competenza nonché in svariati porti strategici nel settore navale, probabilmente il nostro approccio lavorativo è stato premiante.









Quali sono i progetti di sviluppo della Sames nel 2023, 50 anni dopo?

Con il passare degli anni, visto l’ottimo livello dei servizi prestati ed il conseguente aumento della quota di mercato acquisita in buona parte grazie alle referenze fornite dalla nostra clientela, è maturata di pari passo la decisione di ampliare e diversificare la gamma dei prodotti per la sicurezza sul lavoro ed i dispositivi di protezione individuale forniti dalla società. La Società si è poi impegnata ad ampliare e migliorare i servizi offerti, specializzandosi sempre più nel servizio di manutenzione degli impianti anticendio prima e poi nella progettazione, realizzazione e messa in servizio degli impianti stessi.

Ricordando le nostre origini ma con lo sguardo rivolto al domani, sappiamo che c’è ancora molto da fare, e lo faremo come da nostra abitudine, con esperienza, flessibilità e professionalità. Vogliamo sicuramente continuare nella strada di ampliamento del ventaglio di certificazioni in nostro possesso, parliamo di sicurezza sul lavoro così come ambientale, lasciare ai nostri posteri una realtà aziendale in grado di creare, non solo lavoro e crescita, ma anche ambienti di vita sicuri e migliori.



Il vostro supporto al Cuneo Volley è una costante nella vostra azienda, cosa vi porta a tornare come sponsor?

Indubbiamente il progetto del presidente Gabriele Costamagna, e non tanto per ciò che è in divenire, ma per la progettualità stessa con cui ha presentato il Cuneo Volley, per noi la vera particolarità di questo progetto, tramite cui questa iniziativa vedrà nascere una realtà che crea attaccamento al territorio valorizzandolo enormemente e dando la possibilità ai giovani di essere molto più che solo atleti. Gabriele è riuscito a farci appassionare a questo progetto tramite le possibilità di crescita e sviluppo dello stesso, che possono essere infinite al di la della nuova sede che si sta andando a costruire, aspetti in cui vogliamo essere assolutamente suoi alleati e sostenitori. Da imprenditori quali siamo, è complicato dare una valutazione sul progetto a livello sportivo. Gli sportivi vivono di sacrifici e sogni, noi di sacrifici e progettazione, ed è corretto quanto stimolante che due realtà così complementari si uniscano per creare qualcosa di unico nel suo genere. Non sapremmo sbilanciarci nel dire come e quando, ma speriamo il progetto sulle giovanili sia il punto di partenza per fare molto di più, il Cuneo Volley è sempre stato il cuore pulsante della nostra città e l’aspetto in cui abbiamo sempre saputo fare la differenza. Far tornare Cuneo il punto di riferimento nazionale della pallavolo tramite una realtà come quella di Fiöi, il progetto dedicato al settore giovanile, rendendo con il nuovo polo multifunzionale la nostra citta un centro di formazione e di riferimento sia per il mondo della pallavolo, che per la crescita di ogni giovane individuo che entrerà a farne parte, è per noi il vero grande obiettivo da raggiungere insieme ai nostri nuovi soci, oltre che una nuova grande sfida.



La nuova forma societaria del Cuneo Volley vedrà all’attivo 27 soci in totale. Cosa significa per voi far parte di questa nuova grande società?

Innanzi tutto ridare qualcosa alla nostra comunità e al collettivo. Gli imprenditori che ne fanno parte poi, dirigono realtà aziendali riconosciute per la loro integrità ed il loro successo nel nostro territorio, ed è per noi un onore oltre che una continua fonte di crescita e confronto poter collaborare con imprenditori che come noi hanno deciso d’investire su un progetto così determinante per la crescita, intesa in tutti i sensi che si possano includere in questo caso: personale, aziendale, territoriale e sociale.

Come già detto crediamo da sempre nell’espansione e nel successo raggiunti grazie all’unione e al prestigio del gruppo, aspetti che si sposano perfettamente con questa nuova grande società. Crediamo inoltre che lo sport sia un aspetto fondamentale per una buona formazione dell’individuo, ha la capacità d’insegnare i valori fondamentali della vita, quali l’umiltà, l’importanza del saper avere costanza, il senso di sacrificio e la forza della collaborazione, tramite l’esperienza ma soprattutto tramite i fatti, unico vero modo per imparare qualcosa nella vita.

Il profilo più positivo di questa nuova rete e progetto è quello di poter espandere possibili collaborazioni e conoscenze, amplificandole e accrescendole reciprocamente, a favore di una realtà che potrebbe diventare non solo il nuovo ed unico punto di riferimento della pallavolo piemontese, ma anche un nuovo trend da replicare a livello nazionale. C’è tanto lavoro da fare, con queste premesse non potevamo non farne parte.