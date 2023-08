Uccide il padre a coltellate e poi fugge nei boschi di Montaldo Mondovì: salgono a due le vittime

AGGIORNAMENTO DELLE 20.15. Sale a due il numero delle vittime del tragico fatto di sangue che nel pomeriggio di oggi ha visto un ragazzo di 21 anni accoltellare a morte il padre. All'ospedale di Torino, dove era stato elitrasportato, è infatti deceduto anche il proprietario di casa ed amico dell'uomo che era stato a sua volta ferito dal ragazzo. Intanto continua la caccia all'uomo.

------------------------------------------------------------------

I carabinieri della Granda si trovano in queste ore alla ricerca, nei boschi di Montaldo Mondovì, di un giovane di 21 anni di origine olandese: avrebbe ucciso il padre a coltellate, prima di darsi alla macchia.



Il ragazzo - che presenta disagi psichici - da qualche giorno era ospite di amici con il padre, proprio a Montaldo in un’abitazione di località Roapiana. Avrebbe ferito anche il padrone di casa, trasportato in ospedale in serie condizioni di pericolo: indossa pantaloncini e maglietta ed è alto circa 175 centimetri.



Attivati decine di militari, con personale di terra e su elicottero, oltre all'elisoccorso. Sul posto anche il sindaco Giovanni Belbo, che attualmente non rilascia dichiarazioni.