Ciclismo: a Racconigi la ligure Irma Siri vince la "Giornata Rosa 2023"

Successo della ligure di Vallecrosia (IM) Irma Siri nella “Giornata Rosa 2023”, competizione ciclistica su strada, riservata alla categoria donne junior, andata in scena nella tarda mattinata di ieri, domenica 10 settembre, sulle strade piemontesi di Racconigi.

In palio la decima edizione del “Trofeo Latterie Inalpi - Annibale Viterie”, il secondo “Memorial Andrea Chiavassa” e la prima edizione del “Memorial Franco Traversa”, con in cabina di regia il glorioso Racconigi Cycling Team del presidente Silvio Traversa, capace di allestire una competizione dall’alto valore tecnico sulle strade di un circuito spettacolare, che in alcuni tratti ricordava una ‘Classica del Nord’. La manifestazione ha goduto del prezioso sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e dei patrocini della Regione Piemonte e della Città di Racconigi.

La talentuosa portacolori del team Valcar - Travel & Service Irma Siri, campionessa europea su pista nell’inseguimento a squadre e tricolore nello scratch, ha battuto in volata l’iridata su pista Anita Baima (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink) e la compagna di squadra Lucia Brillante Romeo, recente vincitrice della graduatoria generale finale del “Giro della Lunigiana”.

Le 63 atlete che hanno risposto all’invito degli organizzatori, in rappresentanza di 16 formazioni provenienti da Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche, si sono sfidate sulla distanza di 103,5 chilometri, spalmati su 9 giri del tradizionale circuito, lungo 11500 metri, disegnato tra le località di Racconigi e di Cavallerleone, con traguardo finale collocato nel centralissimo corso Principe di Piemonte, a ridosso dell’incantevole castello reale di Racconigi, patrimonio mondiale dell’umanità. I vari tentativi di fuga sono stati prontamente annullati dal gruppo, desideroso di giocarsi allo sprint il successo finale. Successo che non è sfuggito alla tenace Irma Siri, atleta al primo anno della categoria junior, ben pilotata negli ultimi metri di gara dalla campionessa del mondo su pista e tricolore in carica su strada Federica Venturelli, pronta a volare in Olanda per giocarsi una medaglia d'oro ai “Campionati Europei”. “Sono davvero soddisfatta per questa mia prima vittoria stagionale su strada - ha affermato una raggiante Irma Siri al termine della manifestazione - ringrazio le mie compagne di squadra per l'ottimo lavoro svolto, soprattutto nelle battute finali di gara. Questa vittoria la dedico a loro, alla mia squadra ed a mia zia Stella.” La competizione si è ravvivata anche ai traguardi volanti, con in palio il “Trofeo Cassa di Risparmio di Fossano”, assegnato in base alla somma dei punteggi conquistati dalle atlete nei quattro sprint intermedi posti sotto lo striscione d’arrivo al termine del secondo, del quarto, del sesto e del penultimo giro. Nella graduatoria generale finale il primo posto è stato conquistato dalla cremonese di San Bassano Federica Venturelli (Valcar - Travel & Service), davanti alla compagna di squadra Irma Siri ed alle due portacolori del Racconigi Cycling Team Asia Rabbia, campionessa italiana su pista nella velocità a squadre, ed Elisa Roccato.Alle ricche premiazioni non sono voluti mancare il vice presidente del Consiglio Regionale Piemonte Franco Graglia, il vice sindaco di Racconigi Alessandro Tribaudino, l'architetto Federica Barbero e Domenico Annibale. Doverosi ringraziamenti per la perfetta riuscita della manifestazione sono stati rivolti anche ad: Inalpi, Annibale Viterie, Cassa Risparmio Fossano, famiglia Chiavassa, famiglia Traversa, LAS Helmets, Kiosco, Big Mat, Agrotecnico Bonino, Nelino Impianti, Acconciatura “Il Bello delle Donne”, Ferramenta M2C, Ghemar, L'Agricola Racconigese, Dream Bar ed Idrotecnica. Il prezioso trofeo abbinato al secondo “Memorial Andrea Chiavassa” ed alla prima edizione del “Memorial Franco Traversa”, infine, è stato consegnato da Pinuccio Chiavassa e da Silvio Traversa nelle mani di Andrea Manzini, direttore sportivo del team Valcar - Travel & Service. ORDINE D’ARRIVO “GIORNATA ROSA - TROFEO LATTERIE INALPI ED ANNIBALE VITERIE” A RACCONIGI (CN): 1) Siri Irma (Valcar - Travel & Service) Km 103,5 in 2h48’00” alla media di 36,964 Km/h 2) Baima Anita (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink) 3) Brillante Romeo Lucia (Valcar - Travel & Service) 4) Iaccarino Virginia (Isolmant - Premac - Vittoria) 5) Venturelli Federica (Valcar - Travel & Service) 6) Cerofolini Francesca (Ciclismo Insieme) 7) Roda Beatrice (CC Canturino 1902 ASD) 8) Sacchi Chiara (GB Junior Team Piemonte ASD) 9) Sgaravato Asia (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink) 10) Torres Serena Jeanette (Team Gauss) CLASSIFICA GENERALE TRAGUARDI VOLANTI “TROFEO CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO”: 1) Venturelli Federica (Valcar - Travel & Service) 2) Siri Irma (Valcar - Travel & Service) 3) Rabbia Asia (Racconigi Cycling Team) 4) Roccato Elisa (Racconigi Cycling Team) 5) Ongarato Livielle (Acca Due O - Manhattan) 6) Sgaravato Asia (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink)