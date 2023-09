“Il senso della vita”: Confartigianato ha portato a Cuneo la “Carta di Lorenzo” per promuovere la sicurezza in percorsi di alternanza scuola-lavoro [FOTO E VIDEO]

“Ogni evento in cui si parla di sicurezza agli studenti nel ricordo di Lorenzo,è una pagina in più che arricchisce la Carta a lui dedicata”.

Queste le parole di Maria Elena, la mamma di Lorenzo Parelli, il giovane ragazzo 18enne di Morsano di Castions di Strada, deceduto durante il suo ultimo giorno di stage in un progetto di alternanza scuola-lavoro presso la Burimec di Pavia di Udine, colpito alla testa da una putrella d’acciaio che ne aveva causato la morte istantanea.

Era il 21 gennaio 2022, e, a più di diciotto mesi da quella disgrazia, l’eco di questo ennesimo incidente sul lavoro, si è esteso in gran parte d’Italia, ed anche il Piemonte ha voluto lanciare l’appello di Maria Elena e di Dino, i genitori di Lorenzo, forti e tenaci nel trasformare questa disgrazia in una speranza per un futuro migliore sul lavoro, a favore del prossimo, nello spirito di don Bosco che il loro giovane figlio conosceva bene durante la scuola superiore che frequentava nell’istituto salesiano Bearzi di Udine.



Così la Confartigianato Cuneo ha sposato la “Carta di Lorenzo”, presentata oggi 30 settembre al CNOS-FAP di Bra per diffondere e promuovere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei contesti scolastici e formativi, portando il messaggio fuori dal Friuli Venezia Giulia, e sposando i messaggi sulla sicurezza di cui si è parlato durante la festa del lavoro del 1 maggio, e durante un incontro ad Udine dell’aprile 2022 da parte di Sergio Mattarella.

All’incontro, svoltosi nell’aula magna dei salesiani, erano presenti, ospiti dei vertici di Confartigianato Cuneo e dei salesiani braidesi, esponenti dell’Assessorato all’Istruzione regionale, la Provincia di Cuneo, il “Provveditorato agli studi” provinciale, l’Ispettorato territoriale del lavoro di Cuneo, l’INAIL, le ASL CN1 e CN2 con i rispettivi SPreSAL, Cgil, Cisl, Uil e la Consulta provinciale degli studenti di Cuneo.Dopo i saluti di don Riccardo Frigerio, direttore Salesiani, che ha esortato i ragazzi ad essere protagonisti del proprio percorso formativo in cui la tematica della sicurezza è fondamentale, sono intervenuti nell’ordine Davide Busato, direttore CFP Bra, Lucilla Ciravegna, assessore alle politiche sociali del Comune di Bra, Luca Crosetto il presidente Confartigianato Cuneo, il vice presidente Michele Quaglia, Fabrizio Berta responsabile formazione CNOS , e Paolo Bongiovanni consigliere della Regione Piemonte.

Il cuore della mattinata ha visto protagonisti Maria Elena e Dino Parelli che hanno spiegato il perché della nascita della “Carta di Lorenzo” e come siano orgogliosi che, nel ricordo di loro figlio, altri studenti possano affrontare in modo consapevole il loro futuro lavorativo, partendo dalla sicurezza e dalla responsabilità, aspetti che nascono dalla sinergia tra aziende, scuole, enti formatori e famiglie. Un’unione di intenti di cui don Giovanni Bosco fu precursore già nella seconda metà del 1800, perché mise la vita al centro del lavoro.

Sempre rientrante nelle iniziative di Confartigianato Cuneo per promuovere la sicurezza sul lavoro, domenica 1° ottobre si svolgerà presso la falegnameria RBB Mobili di Brossasco (Via Provinciale, 18) lo spettacolo “Esperienze Artigiane sul Palco” nel quale si esibiranno Clara Mousseigne e Nicola di Vico, primi ballerini dell’Opera di Parigi.

L’iniziativa, varata da Confartigianato Cuneo per proseguire nel solco dei Creatori di Eccellenza le attività promozionali del comparto artigiano cuneese, in questa edizione si arricchisce di ulteriori contenuti, andando ad aggiungere alle molteplici iniziative in programma un calendario di eventi realizzati direttamente nelle imprese, durante i quali arte, musica e danza si coniugano, appunto, al tema della sicurezza nei luoghi lavoro. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.creatoridieccellenza.it