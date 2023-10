Volley A1F. Cuneo, primo acuto contro Pinerolo: Honda Olivero S.Bernardo vince al tie break (VIDEO)

Il primo acuto della stagione è di Cuneo. La squadra di Massimo Bellano riesce nell'impresa di espugnare il Pala Bus Company di Villafranca Piemonte battendo per 3-2 (17-25/25-23/25-17/23-25/13-15) le padrone di casa della Wash4Green Pinerolo al termine di una gara combattutissima.

Il coach biancorosso può trarre ottime indicazioni da questa gara, con Noemi Signoriile capace di orchestrare un ottimo gruppo: la palleggiatrice è stata indubbiamente l'anima in più di questa Honda Olivero S.Bernardo, che però ha avuto conferme anche nella sorprendente Anna Haak, così come Anna Adelusi schierata da subito in diagonale a Signorile. Ottima anche la gara di Anna Hall, la più prolifica in termini di punti, così come il libero Scognamillo, presente in ogni angolo del campo.

LA GARA. Coach Bellano manda in campo Signorile in palleggio preferendo Adelusi in diagonale alla capitana al posto di Nweonwu nel ruolo di opposto. Le due schiacciatrici sono Haak e Kubik, al centro Hall e Sylves con il libero Scognamillo.

In avvio di gara due volte tenta di scappare Pinerolo andando avanti di un break, ma Cuneo sempre riesce a ricucire lo svantaggio, poi trova lo spunto che canbia il volto al set grazie ad un errore in attacco delle pinerolesi e due punti di Hall ed un muro che portano le Gatte avanti 10-13. C.' il time out di coach Marchiaro, ma al rientro, sul punteggio di 11-15 per le avversarie, una brutta tegola si abbatte su Pinerolo: Sofia D'Odorico, che fino a quel momento aveva giocato una buona partita, ricadendo da un muro s'infortuna alla caviglia sinistra e deve lasciare il campo in barella. Al suo posto entra Adelina Ungureanu e sembra che le padrone di casa reagiscano, ma poi Cuneo torna a macinare gioco e scappa 14-19 quando il coach pinerolese chiama l'ultimo time out. Il punto del 17-25 arriva su muro di hall, che insieme con Adelusi sono le protagoniste di questo set d'apertura.

Secondo set tiratissimo, con Cuneo che parte forte: 2 punti di Kubik per lo 0-2, poi Gatte avanti 2-6 su attacco di Kubik. I due punti consecutivi in attacco messi a segno da Anna Hall danno alle biancorosse il massimo vantaggio sul punteggio di 6-11, ma a questo punto per Pinerolo è Maja Storck a cambiare volto al parziale: un suo attacco vincente ed un muro siglano la parità a quota 13. Con Pinerolo avanti di una lunghezza (14-13) Bellano chiama in campo Stigrot per Kubik. Il set procede punto a punto fino al set ball, al quale arriva per prima la squadra di casa approfittando dell'errore in attacco di Haak che schiaccia in rete. Time out cuneese, poi chiude Tessa Polder a muro (25-23) ed è 1-1.

Il terzo set è sempre nella mani di Pinerolo. L'equilibrio dura solo fino al 4-4, poi un attacco di Storcck e due errori di marca cuneese danno il +3 (7-4) alle Pinelle. Va al servizio Ungureanu e crea lo scompiglio nella metà campo di Cuneo: Storck, inarrestabile, e Carlotta Cambi mettono giù le palle che costringono Bellano a chiamare il secondo time già sul punteggio di 10-5 per le padrone di casa. Al rientro Sylves manda out (11-5) e sul 13-7 l'allenatore cuneese cambia Haak per Tanese. Cuneo è doppiata sul 16-8, poi recupera tre lunghezze (18-13) con i punti messi a segno da Tanese e Sylves, ma è un fuoco di paglia. La Wash4green arriva al set balla (24-17) con il muro di Akrari. Chiude l'ace di Sorokaite.

Nel quarto parziale Pinerolo resta con la testa ancora nel set appena vinto e Cuneo non perdona: tre errori delle Pinelle (Akrari, Ungureanu e Sorokaite) e un attacco vincente di Sylves portano le Gatte avanti 2-6. Un vantaggio che le ospiti incrementano sul 4-10 grazie a Tanase e Sylves, poi c'è il doppiaggio 7-14 (Adelusi) con l'errore in attacco di Storck che vale il 7-15. Storck lascia il campo per Letzia Camera, Cuneo scappa 8-18 sull'errore di Ungureanu ed arriva al set ball avanti di sette punti, 17-24. E s'inceppa: va al servizio Akrari e manda in tilt la seconda linea biancorossa, che prova un lungo brivido sulla schiena: dal 17-24 al 23-24. L'errore al servizio di Akrari, dopo aver messo a segno due aces, manda la partita al tie break.

Il tie break è il set più bello. Cuneo subito avanti 0-2, attacco di Hall ed errore di Ungureanu, poi 3-6 con il secondo errore in attacco di Ungureanu. Pinerolo recupera, impatta a 7 con l'ace di Ungureanu e sorpassa 8-7 su attacco di Storck. Ma Cuneo reagisce e con Adelusi, Kubik e Hall scappa 8-11. Le ragazze di Bellano arrivano al match ball avanti di 4 punti (10-14), ma non riescono a chiudere agilmente: per Pinerolo va al servizio Solokaite e la sua squadra recupera tre punti (muro Ungureanu, errore di Hall e attacco di Storck) e si porta sul -1 (13-14). A chiudere ci pensa Haak.