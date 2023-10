Volley femminile A1: la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo sfida le campionessa d'Italia di Conegliano nel debutto casalingo

Rotto il ghiaccio nel migliore dei modi, con il successo esterno in rimonta nel derby con la Wash4Green Pinerolo, la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo è pronta per il debutto casalingo. Domani alle 18,30 con diretta Rai (RaiPlay fino alle 19, quindi Rai Sport + HD) le gatte sfidano le campionesse d'Italia della Prosecco Doc Imoco Conegliano, reduci dall'esordio vincente con la Itas Trentino. Per la formazione allenata da coach Bellano il match con le pantere sarà anche l'occasione giusta per misurare i progressi nel perfezionamento delle intese in vista del nuovo appuntamento tra le mura amiche di sabato 21, quando al palazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta arriverà Vallefoglia con i suoi tanti ex. I biglietti saranno disponibili sul sito www.liveticket.it dalle 19 di lunedì 16, che sarà anche l'ultimo giorno utile per abbonarsi.

QUI HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO 13 vittorie per Conegliano in altrettanti incontri nelle scorse 5 stagioni: che la partita di domani sia una di quelle dal coefficiente di difficoltà più elevato è fuori discussione. Allo stesso tempo, confrontarsi con le migliori costringerà la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo ad alzare il proprio livello di gioco e a compiere un ulteriore passo in un percorso di crescita ancora alle prime battute, ma già sulla strada giusta. La vittoria nel derby con Pinerolo ha confermato come il fattore gruppo possa essere decisivo per le gatte, con gli ingressi in corsa che possono fare la differenza. Domani, con una settimana di lavoro al completo in più nelle gambe, l'obiettivo delle cuneesi dovrà essere quello di cercare di restare sempre aggrappate al match nei momenti di difficoltà e cercare di capitalizzare eventuali situazioni favorevoli, evitando quei pericolosi cali di attenzione che una corazzata come Conegliano non perdona. Cuneo-Conegliano sarà anche il confronto a distanza tra le sorelle Haak, con la cuneese Anna che domenica scorsa, soprattutto nel quinto set, ha messo in mostra alcuni pezzi forti del suo repertorio.

ANNA HAAK, SCHIACCIATRICE HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO «È importante arrivare alla partita con Conegliano con la vittoria e i due punti conquistati nel derby con Pinerolo. Domani dovremo giocare con la mente libera, prendendo i giusti rischi. Sarà bello e divertente trovare mia sorella dall'altra parte della rete. Non vedo l'ora di debuttare nel nostro palazzetto e davanti ai nostri tifosi, che già a Villafranca Piemonte ci hanno dato un grande supporto».

LE AVVERSARIE Nella prima di campionato Conegliano ha superato Trento in 3 set con Isabelle Haak (19 punti, 71% in attacco) e Sarah Fahr (11 punti e 4 muri) in evidenza

I PRECEDENTI Conegliano ha vinto tutti i 13 incontri disputatisi finora

GLI EX Terry Enweonwu ha vestito la maglia di Conegliano nella stagione 19/20, Federica Squarcini quella di Cuneo nella stagione 21/22

GLI ARBITRI Boris e Rossi

COME SEGUIRE IL MATCH AL PALAZZETTO Biglietti disponibili online su www.liveticket.it fino alle 12 di sabato e presso la sede di Cuneo Granda Volley (via Bassignano 14) fino alle 18 di oggi (venerdì 13); apertura casse e cancelli ore 17,30 di sabato 14

COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA Diretta su RaiPlay fino alle 19 e a seguire su Rai Sport + HD; diretta streaming a pagamento su Volleyball World TV (https://volleyballworld.tv/); -20% sugli abbonamenti mensili e annuali con il codice CUNEOGRANDA20