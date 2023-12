Saluzzo, la storica Confraternita di Sant’Eligio premia cinque soci

Saluzzo, la cerimonia della Confraternita di sant'Eligio in duomo

La Confraternita di Sant’Eligio, confraternita storica della città, ha consegnato targhe di merito ai confratelli che si sono distinti per significativi traguardi.

"Una regola scritta dai nostri predecessori in base alla quale, al 70 esimo anno di età viene consegnata questa benemerenza per l’attività svolta", ricorda il segretario Onorato Rostagno.

La consegna è avvenuta nell’ambito dell’annuale Festa della Confraternita che riunisce gli artigiani del ferro, orafi, ferramentisti e meccanici di Saluzzo, pianura e delle Valli e che quest’anno si è svolta lunedì 4 dicembre, con una partecipata cerimonia in duomo.

Nel corso del pranzo sono stati premiati Costanzo Garnero di Saluzzo ( fabbro), presidente della Confraternita, Gian Piero Demichelis (idraulico di Torre San Giorgio), Franco Peretti di Saluzzo (tornitore metallico) Teresio Rinaudo di Brossasco (idraulico) e Romano Vassallo di Manta (idraulico).

Il culto del Santo, originario del Nord della Francia, è molto antico e diffuso in Piemonte: anche in città sono presenti numerose rappresentazioni artistiche del vescovo artigiano. Nel Duomo cittadino, in particolare, è presente un altare laterale di pregio, di epoca barocca, che lo ritrae ai piedi della Vergine.