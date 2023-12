Volley maschile A3: Savigliano non sbaglia contro Salsomaggiore e si impone in tre set

Il Monge-Gerbaudo Savigliano fa il suo dovere e supera in tre set il fanalino di coda WiMORE Salsomaggiore Terme nella dodicesima giornata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca, restando così in corsa per la qualificazione alla Coppa Italia Credem Banca.

La cronaca del match

Nell’ultima del 2023 al PalaSanGiorgio, coach Lorenzo Simeon concede un turno di sosta a Van de Kamp, ancora alle prese con i postumi di un malanno stagionale, e lancia Brugiafreddo, che risponde “presente” con un’ottima prova. Gli ospiti, dal canto loro, giocano una gara generosa, mettendo in leggera apprensione i padroni di casa, soprattutto in un combattuto secondo set, in cui rientrano e cedono solo 25-23. Più significativo il margine negli altri due parziali, in cui il Monge-Gerbaudo vede sempre gli avversari vicini, ma pare costantemente in controllo. Ora, dopo il Natale, i saviglianesi torneranno in campo a Valenza, casa di Acqui Terme, nel giorno di Santo Stefano in un derby che vale tantissimo. In palio, infatti, c’è anche l’accesso alla Coppa Italia.

I sestetti iniziali

C’è una sorpresa nel sestetto iniziale piemontese: a presidiare posto 4, insieme a Galaverna, c’è Brugiafreddo per Van de Kamp. Confermati, invece, tutti gli altri interpreti, con la diagonale Pistolesi-Rossato e il tandem di centrali Dutto-Rainero. Liberi alternati Gallo-Rabbia. Coach Mattioli, dall’altro lato, deve fare i conti con qualche assenza e propone Boschi in regia, Muroni opposto, Scita e Cantagalli schiacciatori, Bucciarelli e Bussolari centrali. Libero Zecca.

Primo set

Il Monge-Gerbaudo parte in controllo e, con un ace di Galaverna e un muro vincente di capitan Dutto, prova a prendere margine, pagando però qualche errore al servizio (12-10). Ci pensano lo stesso “Gala”, un muro di Rainero e un ace di Pistolesi a scavare il primo solco: 15-10 e time-out Mattioli. È sempre il servizio a fare danni dal lato ducale: Galaverna e Calcagno, generano il +7 (20-13) che spinge la panchina ospite a fermare ancora il gioco. Simeon, visto il margine, opta per qualche rotazione, ma la WiMORE riprende fiducia trovando tre punti di fila (23-19). Time-out Savigliano, che rientra trovando il 24° punto con un primo tempo di Rainero (24-19). La chiude subito Turkaj: ace e 25-19.

Secondo set

Simeon reinserisce gli uomini partiti titolari nel primo set e, dopo un inizio in equilibrio, il Monge-Gerbaudo torna a guadagnare terreno con un muro di Brugiafreddo (10-7). Mattioli cambia al centro: fuori Bucciarelli, dentro Alberghini. Time-out Parma sul 12-9, ma è ancora Monge-Gerbaudo: il nastro aiuta Brugiafreddo per l’ace del 14-9. La WiMORE, però, ha una reazione d’orgoglio e rientra fino al -1 (16-15), costringendo Simeon a fermare il gioco. Al rientro Rossato attacca out: parità a 16. Da qui l’equilibrio regna sovrano, rotto solo dal time-out di Simeon sul 22-22, con Scita in battuta: al rientro, un primo tempo di Rainero e un ace del solito Galaverna consentono a Savigliano di conquistare due palle-set. Time-out Parma. Bussolari annulla la prima occasione, ma Rossato sfonda il muro: 25-23 e 2-0.

Terzo set

È ancora un testa a testa a segnare l’inizio set, con Parma che mette per la prima volta nella partita il muso avanti grazie a un muro di Bucciarelli su Rainero (6-7). Il Monge-Gerbaudo torna però presto a condurre: un bel diagonale di Rossato vale il +3 (17-14). L’ace del subentrato Calcagno ipoteca di fatto l’incontro: 21-17 e time-out parma. I padroni di casa sbagliano tre attacchi consecutivi e fanno rientrare gli ospiti: 22-21 e parziale riaperto. Ci pensa Pistolesi a togliere le castagne dal fuoco con un punto cruciale (23-21). Simeon ferma il gioco sul 23-22. Al rientro Galaverna trova un muro cruciale dopo uno scambio prolungato: 24-22 e questa volta è Mattioli a giocarsi il time-out. Non serve a molto, perché “Gala” è in fiducia e con un ace dà il via alla festa. 25-22 e successo Savigliano.

Le dichiarazioni.

Come MVP dell’incontro con l’omaggio della maglia, offerta da Volley Sport Torino, e il cesto gastronomico, offerto dal negozio Delizie e Sapori di Caramagna Piemonte, è premiato Luca Rossato, top scorer con 18 punti. Nel post-gara, il libero Paolo Rabbia commenta così: “Siamo soddisfatti, perché questa era la classica partita trappola, in cui se non entri concentrato rischi di complicarti la vita. Ora, concentrazione massima con l’obiettivo di andare a prenderci la final-eight di Coppa Italia, che vogliamo raggiungere anche quest’anno”.

Monge-Gerbaudo Savigliano-WiMORE Salsomaggiore Terme 3-0

Parziali: 25-19; 25-23, 25-22

Monge-Gerbaudo Savigliano: Pistolesi 3, Rossato 18, Galaverna 15, Brugiafreddo 5, Dutto 7, Rainero 6, Gallo (L1); Rabbia (L2), Calcagno 2, Turkaj 1, Van de Kamp, Quaranta, Carlevaris. All. Simeon.

WiMORE Salsomaggiore Terme: Boschi 1, Muroni 14, Cantagalli 11, Scita 9, Bucciarelli 5, Bussolari 6, Zecca (L1); Alberghini, Riccò; Fontanesi, Leoni, Van Solkema, Savi, Conforti, Monica (L2). All. Mattioli.Durata set: 22’, 28’, 26’