Tiro con l'arco: cinque titoli per l'Arclub Fossano ai campionati regionali

Nello scorso weekend, a Cantalupa, si sono disputati i campionati regionali di tiro con l’arco distanza 18 metri.

Hanno partecipato circa 350 arcieri provenienti da tutto il Piemonte.

Gli arcieri dell'Arclub Fossano si sono distinti, aggiudicandosi cinque medaglie d'oro, una d'argento e due di bronzo.

Nella divisione arco Olimpico Giovanni Streri (classe allievi) si è aggiudicato il 1° posto con punti 569, consolidando la prima posizione del ranking list in Piemonte e la decima in Italia.

Dario Benedicenti (classe allievi) 3° con 513 punti. Rebecca Manno (classe allieve) 2^ con punti 536. Beatrice Streri 1^ (classe ragazze) conquistando anche il 1° posto nel ranking list in Piemonte ed il 2° in Italia. Giulia Rivoira 1^ nella classe giovanissime. Per Nicolò Bertero, Davide Busa e Giacomo Rovera 1° posto della squadra giovanissimi.

Nella divisione arco nudo Rosanna Mellano (seniores) ha sbalordito con una gara ad alti livelli conquistando il 1° posto con 531 punti, record personale e consolidando la prima posizione del ranking list in Piemonte e la sesta in Italia.

Nella divisione Compound classe master 3° posto della squadra composta da: Osvaldo Rocchia, Alberto Streri e Giovanni Viglietta.

L'Arclub ringrazia tutti i suoi arcieri per il grande impegno profuso sia negli allenamenti che nelle gare, i genitori per la loro grande disponibilità ed il particolare modo la Cassa di Risparmio di Fossano ed il Comune di Fossano per il loro sostegno.

Prossimo importante appuntamento a Cuneo sabato e domenica prossimi per l'ultima gara valevole per i Campionati Italiani che si disputeranno a Pordenone dal 15 al 18 febbraio.