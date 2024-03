Maltempo, ieri sera 200 utenze senza elettricità in Granda, numerosi gli interventi per valanghe e slavine

Sono state circa 200 le utenze che ieri sera, domenica 10 marzo, sono rimaste prive di elettricità in provincia di Cuneo in seguito al maltempo e alle nevicate del fine settimana.

In tutto il Piemonte sono state circa 4mila ad essere disconnesse dalla rete: alle 21 di ieri la Sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte ne segnala 1600 nel Torinese, 1100 nel VCO, 600 nel Biellese, 500 in Valsesia e, appunto, 200 in Granda.

Quattro le strade provinciali chiuse: la sp26 Paesana-Crissolo, la sp268 tra Demonte e Sangiacomo (ora riaperta, ndr), la sp 278 a Renetta e la sp 301 dal chilometro 3.700 (Diga Piastra).

Numerosi i distacchi di blocchi di neve in quota valanghe o slavine vengono sono state registrate in diverse zone: da Acceglio a Monesi dove sono stati travolti sei scialpinisti. Dei tre feriti due sono stati portati in ospedale a Mondovì e le loro condizioni non sarebbero gravi. Il terzo, un uomo alassino di 44 anni, è stato portato in condizioni più gravi al ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure dove è poi purtroppo deceduto.

Per la giornata di oggi Arpa Piemonte ha diramato un livello di allerta per pericolo valanghe che si manterrà di grado 4-Forte su gran parte della regione con possibili ulteriori distacchi di grandi valanghe e localmente anche di dimensioni molto grandi. L'allerta è invece gialla per rischio idrogeologico ed idraulico sui settori orientali della regione.

Tra Saliceto e Cengio si è verificata una frana con il distaccamento di due massi di dimensioni importati che, fortunatamente, non hanno causato danni a cose o persone. La strada rimane aperta come da segnaletica in loco, in giornata previsto l'intervento dei tecnici della Provincia di Cuneo che hanno già effettuato un sopralluogo.