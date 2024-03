Acceglio, recuperati i due ragazzi dispersi su Cima Provenzale

AGGIORNAMENTO ORE 15: I due ragazzi sono stati individuati e recuperati, in buone condizioni di salute.

Due persone si trovano in questi minuti in difficoltà, dopo aver sbagliato un sentiero ed essersi persi a Chiappera di Acceglio, in Valle Maira, durante la discesa della "normale" di Cima Provenzale.

Sta intervenendo la squadra Saf di Cuneo, insieme a un elicottero Drago arrivato da Torino e il personale dei vigili del fuoco provinciali. Le persone stanno bene e hanno chiamato i soccorsi, non riuscendo più a orientarsi.