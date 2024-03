Piemonte, terra di Airbnb: ci sono il 4,2% degli alloggi in affitto di tutta Italia. La provincia di Cuneo è seconda dopo Torino

Il Piemonte conta oltre il 4% degli affitti Air bnb in Italia. La stragrande maggioranza sono a Torino e provincia

Il Piemonte si scopre una terra di "affitti turistici brevi". Lo dicono gli ultimi dati di Unioncamere Piemonte, presentati in occasione della Giornata del Turismo. Si stima infatti che, sul totale di case e sistemazioni offerte online sul sito di Airbnb, oltre 33mila sono in Piemonte, pari al 4,2%.



E a svettare tra tutte le province è Torino, con 15.207 case. Alle sue spalle c'è la provincia di Cuneo con quasi 5600, quindi il Vco, con 4305. Più staccate seguono Asti (2448), Novara (2151), Alessandria (2104), Biella (quasi 700) e Vercelli con 623.



Su oltre 17 milioni di prenotazioni a livello italiano, tra gennaio e novembre 2023, oltre 677mila sono state fatte in Piemonte, con un aumento del 17,2% rispetto allo stesso periodo del 2022.