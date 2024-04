Pallapugno: una sola partita disputata nella prima giornata del campionato di Serie A

La Nazionale azzurra pronta per gli Europei in Portogallo

Nella prima giornata del campionato italiano di Serie A Banca d'Alba si è giocata una sola partita: rinviati per la pioggia e la successiva impraticabilità dei campi gli incontri di Cortemilia, tra il Marchisio Nocciole di Massimo Vacchetto e il Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva di Marco Battaglino (sarà recuperato mercoledì 24 aprile alle 20.30), quello di Castagnole delle Lanze, tra l'Araldica di Enrico Parussa e la Virtus Langhe di Alessandro Vacchetto (sospesa sull'1-0, riprenderà in data da definire), quello di Canale, tra la Bfm Macchine Agricole Canalese di Cristian Gatto e l'Acqua San Bernardo Subalcuneo di Davide Dutto (sarà recuperato mercoledì 17 aprile alle 20.30) e quello di Alba, tra la Cantina Terre del Barolo Albese di Paolo Vacchetto e l'Acqua San Bernardo San Biagio di Andrea Pettavino (sarà recuperato in data da definire).

Intanto, primo punto della stagione, a Dolcedo, per i campioni d'Italia dell'Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese di Federico Raviola che superano 9-4 l'Alta Langa di Fabio Gatti. Turno di riposo per la Bormidese di Davide Barroero.

LA PARTITA DI DOLCEDO

L’Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese inizia il campionato con un successo, ma l’Alta Langa ha dato filo da torcere a Raviola e compagni. La quadretta di capitan Gatti come riporta lo sferisterio.it ha giocato, infatti, un gran primo tempo, cedendo agli avversari solo nella ripresa.

A Dolcedo gli ospiti sono partiti con il piglio giusto, 0-2, 1-4. "E potevamo anche fare anche un gioco in più – le parole del coach dell’Alta Langa, Stefano Dogliotti – perdendo gli ultimi due del primo tempo ai vantaggi, dopo essere arrivati prima noi a 40. Poi nella ripresa si è vista la differenza: Raviola ha spinto di più, la squadra lo ha aiutato e se sbagli qualcosa ti castigano. Comunque soddisfatto della prestazione della squadra".

Gli imperiesi agguantano dunque gli avversari alla fine del primo tempo, 4-4, per poi prendere in mano la partita sino al 9-4 al fischio di chiusura.

ORA LA SOSTA PER LA NAZIONALE

La Serie A Banca d'Alba ora si fermerà una settimana perché da domani, martedì 2, a sabato 6 aprile, è in programma il campionato europeo della Cijb, a Freixo de Espada à Cinta, in Portogallo. Occhi puntati sul gioco internazionale maschile, con l’Italia vicecampione del mondo nella rassegna iridata di Alzira.