Grande prestazione degli arcieri Fossanesi al "Memorial Odilia Coccato" di Alpignano

Sabato 11 maggio, al pomeriggio, si è svolta la fase estiva del Trofeo Pinocchio "Memorial Odilia Coccato " presso gli arcieri Alpignano (TO), che ha decretato i 15 componenti della squadra che rappresenterà il Piemonte alla fase Nazionale che si svolgerà a Latina il 15 e 16 giugno.

Grande prestazione degli arcieri Fossanesi, accompagnati dai coach Poetto Roberta e Michele Giordana ed in 4 sono riusciti a guadagnarsi il posto nella squadra del Piemonte,sono: Federico Viglietta 1° del 2011, Irene De Carlo 2^ del 2012, Nicolò Bertero 2° e Giulia Rivoira 3^ delle annate 2015-2014-2013.

Dell'Arclub hanno gareggiato anche, disputando tutti un'ottima gara:Busa' Davide, Buggiafreddo Luca, Barbero Raffaele, Giacomo,Tommaso e Filippo Rovera.

La dirigenza dell'Arclub si congratula con gli atleti e ringrazia la Cassa di Risparmio di Fossano, l'Amministrazione Comunale per il loro sostegno ed in particolar modo, ringrazia, i genitori per il loro paziente supporto agli arcieri nell'accompagnarli agli allenamenti e alle gare.

Sempre sabato 11 al mattino si è svolta una gara interregionale di valutazione a Collegno (TO).DellArclub hanno partecipato: Streri Giovanni classificatosi al 1° posto nella classe allievi e Erconi Andrea Van Thanh al 2° posto. Conte Chiara 2^ nella classe allieve. Beatrice Streri classe ragazze, con una splendida gara facendo 666 punti, si è aggiudicata il 1° posto sul podio.

Prossimo appuntamento alla gara giovanile di valutazione sabato 25 maggio ad Alpignano.