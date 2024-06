Sport & Scuola: Mondovì, alunno del Giolitti-Bellisario campione italiano di getto del peso

Con un eccezionale lancio di 7,17 metri, Jonathan “Johnny” Kamwena, studente della classe 2A IPC Bellisario del “Giolitti-Bellisario-Paire” di Mondovì, ha conquistato il titolo di campione italiano di categoria nel getto del peso alle Competizioni Sportive Scolastiche di atletica leggera su pista.

L'evento si è svolto a Pescara e ha visto Johnny distinguersi con i colori della regione Piemonte, raggiungendo un prestigioso traguardo sia personale che di squadra.

La preparazione e il successo di Johnny sono stati accompagnati e sostenuti dal prof. Nicola Berutti, docente di Scienze Motorie dell'istituto.

“È stata una settimana fantastica in Abruzzo, con un'organizzazione impeccabile - ha raccontato Berutti - Tra lo Stadio Adriatico, le cerimonie di apertura e chiusura che nulla avevano da invidiare a quelle delle Olimpiadi, risate in spiaggia e in piscina, inclusione spettacolare e una festa di compleanno a sorpresa per me, è stata un'esperienza indimenticabile”.

L'impegno e la dedizione di Johnny, dimostrati in un crescendo di allenamenti, sono stati evidenti fin dalle prime competizioni provinciali a Cuneo, culminando nel trionfo nazionale.

Il suo successo rappresenta un motivo di grande orgoglio per l'istituto, come ha sottolineato la dirigente scolastica del Giolitti-Bellisario-Paire, prof.ssa Donatella Garello: “Cinque stupende giornate di sport che sono sicuramente di ottimo auspicio per l’apertura del nostro nuovo corso di Professionista dello Sport, dell’Alimentazione e della Promozione del Territorio, che debutterà a Mondovì con una numerosa classe prima a settembre e sarà un unicum a livello nazionale”.

L'impresa di Johnny Kamwena non solo evidenzia il talento e la determinazione del giovane atleta, ma rappresenta anche un simbolo di eccellenza e dedizione all'interno del contesto educativo del Giolitti-Bellisario-Paire.