Volley maschile A3: presentazione ufficiale per il Monge Gerbaudo Savigliano

Si è svolta nella serata di venerdì 4 ottobre, di fronte a un’ampia cornice di pubblico, l’ormai tradizionale presentazione della prima squadra del Volley Savigliano in vista della stagione sportiva 2024/25, che i biancoblu vivranno ancora in Serie A3 Credem Banca.

Nella suggestiva cornice di Palazzo Taffini d’Acceglio a Savigliano, ad aprire le danze è stato un “momento nostalgia”: un video celebrativo per ricordare gli ottimi risultati dell’annata 2023/24, con l’apice raggiunto con la prima storica partecipazione alla final four della Del Monte Coppa Italia A3.

Quindi, sotto l’attenta conduzione di Simona di Trs Radio, il primo a salire sul palco è stato il presidente Guido Rosso, che ha raccontato come fosse “difficile ripetersi lo scorso anno dopo la stagione precedente, e invece siamo stati ancora più bravi. Siamo arrivati alla final four di Coppa, dove abbiamo avuto l’onore e la sfortuna di affrontare la squadra che poi avrebbe vinto. Quest’anno? Ci abbiamo preso gusto. L’asticella si è alzata, ma proveremo a fare ancora meglio”.

Patron Rosso ha poi accolto il sindaco di Savigliano Antonello Portera, che si è complimentato con la società per i risultati raggiunti negli ultimi anni, ritornando poi su una questione emersa negli ultimi giorni anche con un pizzico di ironia: “Sono così bravi da metterci in difficoltà a livello di spazi. Ce ne assumiamo appieno la responsabilità e cercheremo di fare il possibile per venire incontro alle vostre esigenze in futuro, a partire dalla bozza di progetto del nuovo polo scolastico, che presenteremo e in cui contiamo di avere con noi anche le realtà sportive locali”.

Con lui anche l’Assessore allo Sport Filippo Mulassano e Davide Sannazzaro, primo cittadino di Cavallermaggiore, che anche quest’anno ospiterà le partite casalinghe della prima squadra griffata Monge-Gerbaudo.

“Stiamo partecipando ad alcuni bandi della Regione Piemonte per portare delle migliorie al palazzetto, ma anche dovessimo vincere i lavori si svolgeranno soprattutto in estate, senza interrompere l’attività sportiva” – ha spiegato.

A quel punto, tra musiche e presentazioni grande stile, spazio ai protagonisti, con la presentazione sul palco dei 14 giocatori che difenderanno i colori biancoblu e della guida tecnica, con coach Michele Bulleri, il vice Andrea Berra e tutto il resto dello staff.

“Il viaggio a Fano per la Coppa Italia è stata una pagina inaspettata della passata stagione. Anche se sarà dura, speriamo di ripeterci quest’anno e, perché no, anche di migliorarci” – ha chiosato capitan Francesco “Ciccio” Dutto.

A tracciare la linea da seguire è coach Michele Bulleri: “Non potremo permetterci di mollare, perché le squadre quest’anno saranno poche e quindi il livello sarà altissimo. Un breve periodo di passaggi a vuoto potrebbe costare carissimo. Dovremo farci trovare sempre pronti”.

Un momento dedicato agli sponsor ha fatto da preludio alla fase-clou della serata: il disvelamento delle divise da gioco ufficiali per la stagione 2024/25.

Ultimi, ma non per importanza, i membri dello staff dirigenziale, seguiti dai tecnici del settore giovanile, “la nostra vera e primaria natura, a prescindere dai risultati della prima squadra”, come precisato dalla Responsabile del vivaio Mirella Fiorito.

“Ci tengo a dire un ‘grazie” da parte di tutta la dirigenza alle tante persone che lavorano dietro le quinte e, in particolare, a chi ogni due settimane ci aiuta nell’allestimento del campo. Un lavoro faticoso, in particolar modo quelle volte, fortunatamente poche, in cui i risultati non arrivano e l’entusiasmo è basso. Questo gruppo di dirigenti ha ancora tanto entusiasmo e tanti sogni nel cassetto” – sottolinea il Direttore Generale Gilberto Botta.

A chiudere, un gradito e piacevole rinfresco, occasione anche per scambiare quattro chiacchiere tra tifosi, appassionati e giocatori e per darsi appuntamento a domenica 20 ottobre, tanto attesa data del debutto ufficiale dei saviglianesi sul campo dei “cugini” del Negrini CTE Acqui Terme.