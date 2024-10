“Esperienze Artigiane sul Palco” alla carrozzeria “L.L. di Lenta Paolo” [FOTO E VIDEO]

Con lo spettacolo “Il cielo è pieno di stelle”, nel quale si sono esibiti, omaggiando l’indimenticato Pino Daniele, Fabrizio Bosso (tromba) e Julian Oliver Mazzariello (pianoforte), domenica 6 ottobre è proseguita l’edizione 2024 di “Esperienze Artigiane sul Palco”, la rassegna organizzata da Confartigianato Imprese Cuneo per proseguire, nel solco dei Creatori di Eccellenza, le attività promozionali a favore del comparto artigiano cuneese.

Anche quest’anno, arte, spettacolo e musica si coniugano in modo virtuoso con un tema di stretta attualità sul nostro territorio: la sicurezza sul lavoro declinata in loco con visite guidate in azienda.

L’evento, abbinato alla premiazione delle imprese per la “Fedeltà Associativa” della zona braidese, è stato ospitato presso l’azienda “Autocarrozzeria L.L. di Lenta Paolo” in Località Roreto di Cherasco, nella quale, prima dell’evento, i numerosi ospiti hanno potuto partecipare a visite guidate per osservare “dal vivo” le varie fasi della lavorazione. Da diversi decenni l’officina offre un ampio servizio di carrozzeria, restauro di auto d’epoca, verniciatura prototipi, vendita di autovetture nuove, usate e per conto terzi.

Presenti alla rassegna, introdotti da Joseph Meineri, direttore generale di Confartigianato Cuneo, Luca Crosetto, presidente provinciale (insieme ai vicepresidenti Daniela Balestra e Michele Quaglia); Daniela Biolatto, presidente nazionale del Movimento Donne Impresa; Luigi Capocchia, presidente della Zona di Bra (accompagnato dai vicepresidenti Maurizio Fantino e Paolo Campigotto); Gianni Fogliato, Sindaco di Bra; Beppe Carlevaris, presidente di “Visit Piemonte”; On. Marco Perosino, consigliere del Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.

A far gli “onori di casa” il titolare dell’azienda Paolo Lenta con il figlio Daniele insieme ai familiari e ai collaboratori.

In apertura, la consegna dei riconoscimenti alla “Fedeltà Associativa” per le imprese che da lunga data si riconoscono nei valori della Confartigianato.

«Visto il lusinghiero risultato delle precedenti edizioni – commentano Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Imprese Cuneo, e Luigi Capocchia, presidente della Zona di Bra – proseguiamo con entusiasmo nel progetto di promuovere il lavoro artigianale e la sicurezza in azienda attraverso momenti artistici di alto livello. Ricco quindi anche per questa edizione il calendario di appuntamenti di “Esperienze Artigiane sul Palco” che vanno ad aggiungersi alle altre molteplici iniziative in programma, dalla partecipazione a fiere ed eventi, all’ormai tradizionale volume “Creatori di Eccellenza” edito da Nino Aragno Editore. Con questa iniziativa intendiamo aprire le porte del nostro comparto artigiano ed invitare il pubblico non soltanto a seguire in un contesto insolito le esibizioni di importanti star internazionali, ma a conoscere le nostre imprese al loro interno, per comprenderne direttamente le dinamiche produttive e apprezzarne quell’atmosfera di valori umani e di attenzione alle regole che da sempre contraddistingue l’artigianato del nostro territorio».

La rassegna, organizzata da Confartigianato in collaborazione con Confartigianato Cuneo Donarti ETS, Associazione musicale “La Croma” e “Ad eventi”, ha ottenuto il sostegno della Camera di commercio di Cuneo, di Fondazione CRC, Fondazione CRT e Banca d’Alba; il patrocinio di: Ministero della Cultura; Ministero del Turismo; Regione Piemonte; Provincia di Cuneo; Comuni di Bra; Carrù, Cuneo, Roccasparvera; INAIL – Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro; ASL CN1 e ASL CN2 (con i relativi Spresal); Atl del Cuneese; Ente Turismo Langhe, Monferrato e Roero; AFP – AFP Azienda Formazione Professionale – Cuneo; ENAIP Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale – Cuneo; ITCS “F. A. Bonelli” – Cuneo. Media Partner: La Stampa.





Imprese con 35 anni di “Esperienza Artigiana”

Abrate Ernesto - Elettricisti - Bra

Brizio Giuseppe - Termoidraulici - Sanfrè

Mollo Claudio Giuseppe - Restauro Ligneo - Bra

Estetica di Marenco Paola - Estetisti - Narzole

Pipino Giancarlo - Posatori di Pavimenti e Rivestimenti - Sanfrè

Mantilleri Giovanni - Meccatronici - Narzole

Ciravegna Giacomo - Autotrasportatori - Narzole

Vigna Giuseppe - Verniciatura Serramenti e Manufatti in Legno - Pocapaglia

Ussia Vincenzo - Riquadratori Edili - Bra

I.E.C.A.V. S.N.C. di Cruciani e Badellino - Elettricisti - Bra

Rinero Michele & C. S.N.C. - Carpenteria Metallica - Cherasco

B.M.A. di Baglio Marco e Massimiliano e C. S.A.S. - Produzione Nastri Trasportatori - Bra

Piumatti e Vezza di Piumatti Massimo & C. S.N.C. - Carpenteria Meccanica - Bra





Imprese con 50 anni di “Esperienza Artigiana”

C.B.N. di Nota Natale & C. S.N.C. - Lavorazioni Meccaniche - Ceresole Alba