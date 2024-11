La spagnola Renfe e la Serena Industrial Partners entrano in Arenaways, pronti a riattivare la Cuneo-Saluzzo-Savigliano

A circa due mesi dall’avvio dell’operatività sulla linea ex sospesa piemontese Cuneo-Saluzzo-Savigliano, Arenaways Longitude Holding S.r.l. annuncia l’ampliamento della propria compagine sociale attraverso l’ingresso di due attori, pubblici e privati, leader di settore sul mercato europeo: Renfe Proyectos Internacionales e Serena Industrial Partners, con una quota di minoranza pari al 33% ciascuno.

Renfe Proyectos Internacionales è una società controllata al 100% da Renfe, operatore ferroviario leader in Spagna, dedicata alla gestione delle attività internazionali del Gruppo nonché all’implementazione di nuovi progetti in tutto il mondo. Renfe è specializzato nella gestione dei servizi di mobilità urbana ed è l’operatore della più grande rete ferroviaria ad alta velocità d’Europa, con l’obiettivo di espandere le proprie attività all’estero. Serena Industrial Partners è una società di gestione di fondi di investimento indipendente, specializzata nello sviluppo di infrastrutture strategiche nel mid-market con una particolare focalizzazione nel settore trasporti ed un variegato portfolio di investimenti allocati principalmente in Europa.

Serena, che si è da poco aggiudicata la prima fase della rete ferroviaria ad alta velocità del collegamento Porto-Lisbona, vanta un’esperienza di rilievo nei progetti legati alla mobilità. L’ingresso di Renfe Proyectos Internacionales e Serena Industrial Partners in Longitude Holding S.r.l. certifica la solidità di visione e le ambizioni di un’impresa ferroviaria nata con l’obiettivo di ridefinire il concetto di viaggio in treno, portando qualità del servizio e innovazione anche sui collegamenti locali. L’allargamento della compagine societaria a capitale straniero lascia invariata la denominazione sociale dell’azienda ed intatta la sua identità italiana, con il mantenimento della sede a Torino, in Corso Quintino Sella.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione che ne è derivato vede la conferma di Matteo Arena in veste di Direttore Generale e la nomina di Inmaculada Gutiérrez Carrizo in qualità di Presidente. Il padre di Matteo Arena, Giuseppe Arena, è stato insignito della carica di Presidente Onorario a riconoscimento del contributo fondamentale dato alla nascita ed all’affermazione del marchio Arenaways da lui creato. Forte di una compagine societaria d’eccellenza, Arenaways si appresta ora a dimostrare che un modo diverso di fare trasporto pubblico è possibile e funziona, grazie al contratto della durata di 10 anni stipulato con l’Agenzia della Mobilità Piemontese per un importo complessivo pari a 54mln di Euro.

L’Agenzia ha infatti attribuito, per la prima volta in assoluto ad un operatore privato, la riattivazione di due linee sospese a partire da Gennaio 2025: Arenaways farà così il proprio debutto sui binari con il collegamento Cuneo-Saluzzo-Savigliano, cui seguirà la tratta Ceva-Ormea, al completamento degli interventi di adeguamento dell’infrastruttura a carico di RFI. Arenaways punta poi ad estendere il proprio servizio ad altre linee nell’ambito del trasporto pubblico locale, anche fuori dal Piemonte. Contestualmente, la Compagnia ha ottenuto l’autorizzazione dall’ART per avviare una serie di collegamenti a mercato sulle direttrici Nord Ovest – Nord Est, Nord – Centro – Sud. Matteo Arena, Direttore Generale di Arenaways ha dichiarato:

"L'esperienza, il know-how internazionale e la solidità del gruppo di imprese alle spalle del marchio Arenaways sono un valore assoluto che ci permetterà di raggiungere tutti i nostri obiettivi e di alzare costantemente la qualità della nostra offerta. Siamo stati definiti come il terzo operatore nazionale, ma ci teniamo a ribadire un concetto: la concorrenza porta con sé sempre grandi benefici per l'utenza e per la comunità in generale perché offre immediatamente più scelta, servizi migliori, più opportunità di trasporto, ma non significa volersi opporre a qualcuno. Noi vogliamo ribadire con forza quella che da sempre è la nostra convinzione: il treno giocherà un ruolo chiave nella mobilità del futuro".

Raül Blanco, Presidente e CEO di Renfe ha espresso il proprio entusiasmo per l’accordo raggiunto: "Per Renfe questo accordo significa avere nuovi partner europei e fare il proprio debutto in un mercato ferroviario di riconosciuto prestigio quale è l’Italia. Mettere a frutto la nostra esperienza di leader nel settore per sostenere un progetto così entusiasmante, ci permette altresì di contribuire al compimento di un ulteriore piccolo passo verso una mobilità sempre più sostenibile e connessa in tutta Europa".

Joaquín Camacho, CEO e socio fondatore di Serena ha commentato: "Questo progetto per Serena rappresenta il primo milestone nel mercato italiano e confidiamo che funga da catalizzatore per i nostri progetti nel Paese. Siamo orgogliosi, per il nostro primo investimento in Italia, di essere affiancati da partner di riferimento nel comparto ferroviario quali Renfe e Arenaways. Consideriamo l’Italia geograficamente strategica per lo sviluppo delle nostre operazioni e qui abbiamo una significativa pipeline di opportunità nell’ambito dei progetti per la mobilità, ambientali e sociali".