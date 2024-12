Ciclismo: Coppa Piemonte Drali, un successo le premiazioni 2024, ora si guarda al futuro

Arborio (VC), 24 novembre 2024 – Una giornata di festa e grande partecipazione ha caratterizzato l’evento di premiazione della 23ª edizione di Coppa Piemonte Drali. Questo appuntamento ha segnato un passaggio significativo, chiudendo ufficialmente la stagione 2024 e dando il via alla presentazione delle novità previste per il 2025.

Conosciuto come il circuito granfondistico più longevo d’Italia, Coppa Piemonte si prepara alla 24ª edizione, che si annuncia innovativa e sempre più attenta a sicurezza e sostenibilità. “Mancano pochi mesi all’inizio della nuova stagione – spiega Renato Angioi, storico presidente del circuito – ma l’entusiasmo è tangibile. Abbiamo ricevuto molte iscrizioni, segno del forte interesse per le nostre gare. Stiamo lavorando a percorsi di qualità e introducendo alcune novità importanti per migliorare l’esperienza dei partecipanti.”

Tra le innovazioni principali per il 2025 spicca l’introduzione di un percorso unico medio, con chilometraggi studiati per bilanciare le distanze del lungo e del corto, una scelta che mira a garantire maggiore sicurezza e a ridurre l’impatto ambientale. Questa decisione è stata influenzata anche dalle nuove normative di alcuni comuni, che hanno deciso di limitare l’autorizzazione a determinate manifestazioni.

Un’altra novità riguarda l’apertura sperimentale ai tandem e alle e-bike (dichiarate come tali), che potranno partecipare senza entrare in classifica. Rimane invariata la possibilità di scegliere tra diversi tipi di abbonamento, adattabili alle esigenze degli atleti, con prezzi variabili e opzioni di personalizzazione.

“Durante il corso degli anni – continua il presidente Angioi – abbiamo accolto suggerimenti e commenti, trasformandoli in punti di forza! È per questo che accogliendo i feedback dei corridori abbiamo potuto apportare miglioramenti alle manifestazioni e ai regolamenti”. 250 i presenti che hanno risposto con entusiasmo, considerando positivamente i programmi in continua evoluzione.

Anche per il 2024, l’ASD Rodman Azimut Squadra Corse si conferma al vertice, conquistando il titolo per la settima volta consecutiva. Sul podio anche il GS Passatore, seguito dalla piacevole sorpresa del Bicistore Cycling Team, classificatosi al terzo posto.

Il calendario 2025 prevede molte novità anticipando la stagione con una trasferta al mare:

- 9 febbraio 2025: Gran Fondo di Loano (SV)

- 30 marzo 2025: Gran Fondo di Casteggio (PV)

- 27 aprile 2025: Gran Fondo di Varzi (PV)

- 22 giugno 2025: Gran Fondo Città di Tortona (AL)

- 13 luglio 2025: Gran Fondo Città di Biella (BI)

- 14 settembre 2025: Gran Fondo di Castellania - Il Grande Airone (AL)

- 21 settembre 2025: Gran Fondo Diablo - Ponte di Formazza (VB)

Sul sito ufficiale del circuito, www.circuitocoppapiemonte.it, sono disponibili le classifiche aggiornate (granfondo, mediofondo e società), il programma completo della stagione 2025 e tutte le ultime novità.