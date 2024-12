Sci, Coppa del Mondo femminile: Marta Bassino si allena in vista delle prossime gare

Aspettando di tornare in pista la prossima settimana a Beaver Creek, molte delle protagoniste della Coppa del Mondo femminile sono impegnate in questo fine settimana nelle gare veloci FIS sulle piste statunitensi di Copper Mountain, in Colorado, per tenere alta condizione e concentrazione. A Copper, nella stagione dei grandi ritorni, a fare notizia è stata soprattutto Lindsey Vonn, tornata ad indossare un pettorale per tentare di abbassare il proprio punteggio FIS, in modo da essere riammessa in Coppa del Mondo con una sorta di wild card.

Nella prima Discesa FIS ha vinto austriaca Mirjam Puchner della Wintersportverein Sankt Johan Salzburg con il tempo di 1’,05”,79/100 e con 5/100 di vantaggio sulla svizzera Delia Durrer dello Ski Club Beckenried-Klewenalp. Terza a 6/100 la tedesca Kira Weidle-Winkelmann dello Ski Club Starnberg. La migliore azzurra è stata la finanziera trentina Laura Pirovano, sesta a 32/100. La poliziotta gardenese Nadia Delago si è piazzata decima, la carabiniera valdostana Federica Brignone quattordicesima e la borgarina Marta Bassino del Centro Sportivo Esercito sedicesima ad 81/100. Dopo cinque anni e mezzo di assenza dalle piste Lindsey Vonn, tesserata per lo Ski and Snowboard Club Vail, si è piazzata ventiquattresima ad 1”,44/100, potendo contare, ai fini dell’abbassamento del proprio punteggio, sul vantaggio derivante dalla presenza di atlete di vertice in Coppa del Mondo.

Nella gara 2 di Copper Mountain si è imposta l’austriaca Cornelia Huetter della Sportverein Sankt Radegund in 1’,05”,99/100. Con lei sul podio anche la tedesca Emma Aicher dello Ski Club Mahlstetten, staccata di 6/100, e Mirjam Puchner a 19/100. Migliore delle italiane Federica Brignone, settima a 55/100. Nadia Delago, la carabiniera altoatesina Sara Thaler e Laura Pirovano si sono allineate dall’undicesimo al tredicesimo posto, mentre Marta Bassino si è piazzata trentaduesima a 1”,75/100, preceduta anche da Lindsey Vonn, ventisettesima.