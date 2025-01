Volley Serie C, riparte il campionato: il VBC Mondovì va all'assalto della promozione

Terminata la consueta pausa relativa alle festività natalizie e di fine anno riprende in questo fine settimana il Campionato di serie C maschile con la disputa della dodicesima e penultima giornata del girone d’ andata, prima dell’ anno solare 2025.

In classifica generale dopo undici giornate il VBC MONDOVI’ allenato da Massimo Bovolo e dal suo aiuto Raffaella Riba è in vetta a punteggio pieno con 33 punti (11 vittorie e 0 sconfitte, 33 set vinti e 4 persi), al secondo posto c’ è il Lasalliano Torino con 28 punti (9 vittorie e 2 sconfitte, 29 set vinti e 10 persi), al terzo posto si trova l’ Acqui con 27 punti (10 vittorie e 1 sconfitta, 30 set vinti e 10 persi), al quarto posto con 14 punti la coppia formata da Arti Volley Collegno (7 vittorie e 4 sconfitte, 28 set vinti e 20 persi) e Verbania (7 vittorie e 4 sconfitte, 25 set vinti e 18 persi), al sesto posto con 11 punti la coppia formata da Asti (6 vittorie e 5 sconfitte, 23 set vinti e 19 persi) e S. Paolo Torino (6 vittorie e 5 sconfitte, 22 set vinti e 20 persi), all’ ottavo il Chieri con 15 punti (5 vittorie e 6 sconfitte, 18 set vinti e 19 persi), al nono il Santhià con 14 punti (4 vittorie e 7 sconfitte, 17 set vinti e 24 set persi), al decimo il Cuneo con 12 punti (4 vittoria e 7 sconfitte, 18 set vinti e 26 persi), all’ undicesimo il Boves con 10 punto (4 vittorie e 7 sconfitte, 17 set vinti e 28 persi), al dodicesimo il Parella Torino con 9 punti (3 vittorie e 8 sconfitte, 13 set vinti e 27 persi), al tredicesimo il Racconigi con 3 punti (1 vittoria e 10 sconfitte, 8 set vinti e 32 persi) ed al quattordicesimo il Biella con 2 punti (0 vittorie e 11 sconfitte, 9 set vinti e 33 persi).

Sabato 11 gennaio i monregalesi sono attesi da una partita estremamente impegnativa e ricca di insidie: infatti alle ore 20.30 al PalaItis arriverà l’ Acqui, allenato dal savonese Luca Garra, che anni fa militò anche nel Villanova. Quella termale è una squadra molto difficile da affrontare perché è la formazione cadetta di quella militante in serie A3 e come tale è formata da ragazzi giovani, tecnicamente e fisicamente di elevato livello che, come è naturale che sia, da inizio stagione è notevolmente cresciuta e migliorata un po’ sotto tutti gli aspetti. A conferma di ciò l’ Acqui è attestata al terzo posto a -6 dai monregalesi e sino ad ora ha perso solo una partita (3-0 a Verbania alla terza giornata), conquistando altresì l’ accesso alla final four di Coppa Piemonte.

“Ripartire dopo una pausa non è mai facile – commenta coach Massimo Bovolo – perché si perde un po’ il ritmo partita, ma in queste tre settimane abbiamo lavorato con buona intensità per farci trovare pronti per la ripresa del campionato. Siamo attesi da un impegno molto molto difficile, contro un avversario formata da giovani talenti di assoluto livello, dotato di un impianto di gioco davvero molto buono e che, così come dimostra ampiamente la classifica, ha tutte le carte in regola per aspirare alla promozione in Serie B. Noi dovremo essere bravi a mantenere costantemente alto il nostro livello di gioco, spingendo sin dall’ inizio sull’ acceleratore per togliere loro certezze ed evitando quei cali di tensione che ogni tanto abbiamo e che possono crearci dei problemi. Dovremo riuscire a ripetere le brillanti prestazioni offerte sino ad ora, giocando con tanta attenzione e cercando di aggredirli per imporre il nostro ritmo e metterli in difficoltà. Sarà sicuramente una partita molto dura ed ostica a causa del valore dell’ avversario, ma noi vogliamo assolutamente sfruttare al meglio il fattore campo e continuare la nostra striscia positiva di risultati per mantenere invariato il nostro vantaggio sulle più dirette inseguitrici.”

Come sottolineato da coach Bovolo per i monregalesi sarà estremamente importante riuscire a ripetere le brillanti prestazioni offerte sino ad ora, cercando di sfruttare al meglio il fattore campo nonchè la spinta dei tifosi sia per poter mantenere la propria imbattibilità stagionale che per continuare la propria marcia spedita in vetta alla classifica generale.