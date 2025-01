Volley A3/M, il Monge-Gerbaudo Savigliano apre il 2025 con due trasferte

Subito due trasferte per un debutto di fuoco nel 2025 e con la speranza di poter rompere il tabù esterno. Sarà un inizio per “cuori forti” quello nel nuovo anno solare per il Monge-Gerbaudo Savigliano, atteso subito da due sfide lontano dalle mura amiche, diverse per il tipo di avversario ma in egual modo complesse.

L’avversario. La prima, valida per l’undicesima giornata del Girone Bianco, seconda del ritorno dopo l’inizio vincente contro Acqui, sarà in quel di Mantova, contro i padroni di casa del Gabbiano Farmamed. Un avversario che i piemontesi conoscono bene, avendolo già affrontato più volte in passato e avendo condiviso con loro anche la bellissima esperienza del marzo 2024 nella final four di Coppa Italia A3 a Fano. Un appuntamento mancato in questo 2025 da entrambe, anche se i virgiliani hanno raggiunto almeno la final-eight. In settimana, infatti, i ragazzi di coach Serafini hanno disputato gli ottavi di finale in quel di San Donà, venendo superati 3-1 dai veneti, trascinati da uno straripante Giannotti, autore di 26 punti, e salutando quindi la competizione. Quella lombarda, comunque, resta una delle compagini più forti dell’intera Serie A3 come confermato dal secondo posto in classifica, frutto di 7 vittorie e appena 3 sconfitte, condizionate anche da alcune defezioni “di troppo” nella prima fase della stagione. Tra i punti di forza, un muro che attualmente è il terzo migliore tra le 21 squadre della terza serie nazionale per rendimento (2.54 muri vincenti per set) e un attacco stabilmente nella top ten in ogni fondamentale.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. I biancoblu arrivano al match di Mantova galvanizzati dal successo contro Acqui Terme, che ha consentito a capitan Dutto e compagni di vivere un Natale “in fiducia”. Di certo, però, si dovrà invertire la tendenza in trasferta, dove i saviglianesi non hanno raccolto punti in tutto il girone d’andata, vincendo appena un set. Ne è consapevole anche coach Michele Bulleri: “Per noi le prime due gare dell’anno saranno un bel banco di prova, perché affrontiamo la forte Mantova e poi voliamo in Sardegna, in casa di un Cus Cagliari che, soprattutto tra le mura amiche, sta facendo cose importanti. Cosa sarà decisivo contro Mantova? Difficile dirlo ora, ma sicuramente un fattore potrebbe essere rappresentato dall’abitudine alla partita: noi arriviamo da tre settimane di stop, loro hanno già rotto il ghiaccio contro San Donà. La speranza è che la squadra possa dare continuità a quanto fatto vedere nelle ultime due gare del 2024, partendo subito forte”.

I precedenti. Quello del PalaSguaitzer sarà il quarto incrocio tra le due squadre in Serie A3 Credem Banca. Il bilancio dei tre precedenti è di 2-1 in favore di Savigliano, vittorioso nella gara d’andata in questa stagione: 3-1 al PalaSanGiorgio, nella “prima” casalinga del 2024/25. Curiosamente, il 3-1 è il punteggio anche degli altri due incroci: vinse il “Gabbiano” all’andata in casa nel 2023/24, replicò il Monge-Gerbaudo al ritorno a Cavallermaggiore. Un’altra curiosità? Anche nella passata stagione le due squadre si affrontarono alla seconda giornata. In casa Savigliano, però, si spera che i parallelismi possano finire qui.

Dove vederla. Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2024/25, la partita tra Gabbiano Farmamed Mantova e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. L’appuntamento è per le ore 16.00 di domenica 12 gennaio al PalaSguaitzer di Mantova.