Gianluca Albonico: è lui l'Atleta dell'anno 2024 per l'Unione Nazionale Veterani dello Sport di Alba [FOTO]

La sezione albese “Mario Fontani” dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport ha conferito ieri sera, venerdì 31 gennaio, il premio “L’Atleta dell’Anno” a Gianluca Albonico, atleta nei tuffi e nel nuoto e poi allenatore e tra i soci fondatori dell’Alba Nuoto e del CSR (Centro Sportivo del Roero).

La cerimonia coordinata da Paolo Barbero e Giulio Abbate ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, a partire dal sindaco della città Alberto Gatto, dall’ex sindaco Giuseppe Rossetto, in carica nel 2004 quando fu inaugurata la piscina di Alba, del presidente regionale Veterani dello Sport Marco Sgarbi, dell’assessore regionale Paolo Bongioanni, di Mario Canova della Fondazione CRC e di numerosi rappresentanti di società, associazioni e club sportivi, nonché di alcuni amministratori, fra cui il sindaco di Sommariva Perno Stefano Rosso.

Durante la serata Gianluca Albonico ha ripercorso le tappe che hanno portato allo sviluppo delle attività natatorie nell’albese. Ha ricordato non senza emozione:

“Nei primi anni ’80 la nostra città disponeva soltanto della piscina estiva di Alba Mare e della piccola piscina del professor Bruno Sola, dove ci si allenava in una vasca di 20 metri. Con tanta buona volontà organizzammo comunque i campionati regionali e partecipammo alle Olimpiadi delle Città Gemelle, a partire dal 1989, facendo spesso incetta di medaglie. Nel 1991 aprimmo la piscina CSR di Sommariva Perno e grazie al buon successo di pubblico e all’entusiasmo di tanti risultati agonistici si cominciò a ipotizzare la costruzione della piscina nel quartiere di San Cassiano”.

Questo passaggio epocale è stato ricordato da Giuseppe Rossetto, allora primo cittadino:

“Fu un’opera che caratterizzò la mia amministrazione, molto voluta dai cittadini. L’obiettivo venne realizzato in soli 5 anni, fra il 1999 e il 2004, quando a maggio ci fu l’inaugurazione, e vide il lavoro e la sinergia di tante componenti, dalla Regione Piemonte con l’allora presidente Enzo Ghigo e il suo staff, ai nostri uffici tecnici, agli architetti progettisti, al contributo fondamentale della CRC. Certo, se non ci fosse stato Gianluca Albonico nella gestione, nulla si sarebbe potuto fare”.

Proprio Gianluca Albonico ha poi raccontato dei molti atleti che hanno gareggiato per il CSR, alcuni presenti in sala, soffermandosi in particolare sui grandi risultati di David Berbotto, che nei primi anni 2000 fece parte in diverse occasioni della nazionale azzurra e conquistò nei campionati europei di Budapest 2006 la medaglia d’oro nella staffetta 4x200 insieme a Massimiliano Rosolino, Nicola Cassio e Filippo Magnini, stabilendo l’allora primato europeo. Albonico ha ricostruito i risultati conseguiti da tanti atleti tesserati CSR, fino ad arrivare a Sara Curtis:

“Un talento straordinario. In un anno è riuscita a ottenere il pass per le olimpiadi di Parigi vincendo ovunque ed emozionandoci per la sua grande classe. È molto legata alla nostra società ed è una ragazza che farà ancora vedere grandi cose”.

Nella serata è stata premiata anche la ventenne Chiara Giachino, atleta della società Sportabili di Roddi, che durante i Campionati Italiani di Nuoto FISDIR tenutisi a Torino nel week end dal 22 al 24 novembre scorsi, manifestazione per atleti con disabilità intelletivo-relazionali, ha ottenuto il titolo Italiano nelle specialità 50 dorso, nei 50 farfalla e 50 stile libero. Premio particolare anche per Stefano Marengo, giovane calciatore, per il grande attaccamento e la passione con cui pratica lo sport.

Infine spazio anche per la presentazione del Club Alba Blu, associazione che pratica il nuoto amatoriale in acque libere, con un intervento della referente Nadia Palladino, che ha raccontato le avventure e le “attraversate” (nel 2023 quella dello Stretto di Messina) intraprese nei 15 anni di vita del club.

La scheda di Gianluca Albonico, “Atleta dell’anno” per l’Unione Nazionale Veterani dello sport sezione “Mario Fontani” di Alba

Atleta prima nelle Fiamme Oro nei tuffi, poi nel nuoto per le società A.S. Roma, Swimming Club Savigliano e Sporting Club Albese. Inizia negli anni 1980, è tra i soci fondatori dell’Alba Nuoto, di cui ricopre anche la qualifica di allenatore. Nel 1991 è tra i soci fondatori del Centro Sportivo del Roero (Csr), di cui è anche tecnico fino al 2018. Dal 2004 al 2008 è delegato provinciale della Federazione Italiana Nuoto (Fin), di cui dal 2008 al 2016 è consigliere regionale. Dal 2016 a oggi è presidente del C.R. Fin Piemonte e Valle d’Aosta. Allenatore Fin di Nuoto e Nuoto per Salvamento, è docente regionale Sit-Fin. Stella di bronzo al merito sportivo del Coni, è esperto nella gestione di impianti sportivi e ha partecipato alla realizzazione e all’avviamento di diversi impianti natatori della provincia di Cuneo, tra cui Sommariva Perno, Alba, Cuneo. Durante la pandemia ha ricoperto il ruolo di coordinatore dei Gestori Impianti Natatori del Piemonte.