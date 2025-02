Alluvioni 2024: stanziati 1,7 milioni per le imprese turistiche e ricettive piemontesi: "Un sostegno concreto"

Il Ministero del Turismo ha reso pubblica la graduatoria dei finanziamenti destinati alle imprese turistiche e ricettive colpite dalle alluvioni del 29 e 30 giugno 2024 in Piemonte e Valle d'Aosta. Complessivamente, il piano di intervento prevede un fondo di 15 milioni di euro, di cui 10.886.313 euro già stanziati e una prima tranche da 3 milioni 840 mila euro immediatamente disponibile per le realtà maggiormente danneggiate. Per il Piemonte, è stato assegnato un finanziamento totale di oltre 1,7 milioni, con una quota significativa destinata a Macugnaga Trasporti e Servizi per il ripristino delle proprie attività. Le aree colpite hanno subito danni ingenti: strutture ricettive devastate, impianti compromessi e un intero comparto economico paralizzato.

“Con oltre 1,7 milioni messi a disposizione dal governo manteniamo l’impegno che abbiamo insieme assunto all’indomani dell’alluvione dello scorso giugno con le zone colpite dal maltempo. A quelle comunità avevamo assicurato alle tante attività che avevano subito danni e hanno dovuto fronteggiare una stagione turistica estiva complicata che non le avremmo lasciate sole. Oggi manteniamo quell’impegno ed è particolarmente significativo che ciò avvenga nel giorno in cui, in un altro zona del Piemonte, in valle Vermenagna, abbiamo presentato il primo milione di euro di ristori per le attività commerciali danneggiate dai ritardi del cantiere del Tenda e dalla chiusura del collegamento stradale verso la Francia a seguito della tempesta Alex nel 2020. Azioni diverse che hanno un unico obiettivo: sostenere e supportare le attività turistiche del nostro Piemonte affinché possano crescere e affrontare con fiducia i prossimi mesi” dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

"Questo stanziamento rappresenta un passo cruciale per permettere alle imprese di rimettersi in piedi e garantire continuità lavorativa e turistica in un'area di grande valore strategico per il settore - ha sottolineato l’assessore regionale al turismo Marina Chiarelli – e rappresenta un segnale di vicinanza alle nostre comunità e alle imprese del turismo. Il Piemonte ha subito danni ingenti e questi fondi sono fondamentali per garantire il futuro del comparto. L’impegno del Ministro Santanchè e delle istituzioni locali si sono confermate centrali nel garantire aiuti per il comparto turistico che è un settore chiave per l’economia regionale. Abbiamo mantenuto le promesse".

Il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè ha sottolineato come questi fondi siano la conferma di un impegno mantenuto: "Quando siamo venuti in Piemonte a verificare di persona i danni, abbiamo promesso che il Governo sarebbe intervenuto per aiutare le imprese locali. Oggi dimostriamo con i fatti che quella promessa è stata rispettata".

Questi fondi, erogati nell’ambito del Fondo Unico Nazionale per il Turismo, (art. 1, comma 367, lettera a, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), sono destinati a sostenere la ripresa delle attività e ad agevolare il rilancio della stagione turistica invernale, particolarmente strategica per il comparto montano piemontese.