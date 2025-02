Volley A2/F: primo impegno di Pool salvezza per la Bam Mondovì! Le pumine oggi alle 17 affrontano in trasferta la Tenaglia Abruzzo

Per il Puma prende il via la seconda e ultima fase di stagione, quella della Pool Salvezza. La Bam Mondovì comincia il suo cammino con la trasferta più lunga, quella in casa della Tenaglia Abruzzo. Teatro di questa sfida salvezza il Palazzetto dello sport di Vasto.

Se la situazione in classifica del Mondovì è complicata, quella delle abruzzesi di Matteo Ingratta è piuttosto disperata. La Tenaglia è all'ultimo posto in classifica con soli 5 punti all'attivo, sei in meno rispetto alle pumine. L'unica certezza, dunque, è che entrambe le formazioni hanno l'obbligo di conquistare i tre punti a disposizione, ancor di più dopo la vittoria del Casalmaggiore ai danni dell'Olbia (3-0), ottenuta dalle cremasche ieri pomeriggio all'esordio in pool.

Le ragazze di coach Basso sono giunte in Abruzzo già ieri pomeriggio e vogliono riprendere il cammino interrotto solo dalla sosta per la Coppa Italia. L'arrivo di Melissa Langegger e la crescita di autostima di diverse giocatrici lascia ben sperare, ma occorre affrontare questa partita, così come le successive nove, con il massimo impegno e determinazione. Nel Puma appare scontato l'utilizzo di Giulia Viscioni nel ruolo di opposto, mentre in banda si è possibile l'alternanza tra Lancini, Bosso e Langegger.

In casa Tenaglia la giocatrice più insidiosa sembra essere la giovanissima torinese (classe 2006) Adji Astou Ndoye, già 224 punti messi a segno nella prima parte di stagione. Ex dell'incontro la pumina Morgana Giubilato, tra le protagoniste lo scorso anno della cavalcata della Tenaglia dalla B1 all'A2. Arbitri dell'incontro sono Claudia Lanza e Luigi Pasciari. Al Palazzetto dello sport di Vasto il fischio d'inizio è previsto per questa domenica pomeriggio alle ore 17.