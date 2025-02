Ciclismo, ecco i nuovi allievi della Vigor Cycling di Piasco

Il Vigor Cycling Team presieduto da Claudio Mattio, sarà al via della stagione ciclistica 2025 con formazioni in lizza nelle categorie allievi, esordienti e giovanissimi, nonchè una squadra juniores denominata UC Piasco, e allestita in sinergia con l'altro club della località cuneese, l'Esperia.

Guiderà il team degli allievi il direttore sportivo Salvatore Cirlincione, coadiuvato da Gianfranco Lantermino, mentre Nicola Busca fungerà da preparatore atletico.

A misurarsi sulla strada e nel mountain bike, secondo la scelta della multidisciplinarietà intrapresa dal sodalizio, che può usufruire anche del collaudato percorso di Rossana per il fuoristrada, saranno otto atleti, tutti cuneesi. Li capeggia il 15enne di Boves Luca Gugnino, al secondo anno in categoria e reduce da una straordinaria annata. Sei vittorie, anche fuori regione, tra cui il titolo regionale piemontese conquistato a Isola d'Asti, tre secondi posti e due terzi, costituiscono il suo bottino, che lo collocano fra i ciclisti maggiormente in vista nella prossima stagione. Lo affiancheranno i due atleti del primo anno Mattia Bonavia di Passatore e Tomas Lantermino "enfant du pays", di Piasco, il trio della classe 2010 costituito da Riccardo Calimodio di Savigliano, Jacopo Galfrè di Vottignasco e Nicolò Migliore di Cuneo. Completano i quadri il duo del terzo anno, Gabriele Dutto di Cervasca e Lorenzo Galvagno di Rossana.

La squadra allievi che alterna strada a mountain bike, insieme al gruppo degli esordienti, ha compiuto ieri una ricognizione sul percorso di gara di Torre Canavese. Sabato prossimo 1 marzo è atteso infatti il debutto ufficiale di entrambe le formazioni in occasione della prova di apertura di Coppa Piemonte di mountain bike.