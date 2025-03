Bam Mondovì-Olbia 0-3; L'ex Laura Pasquino (MVP) castiga il Puma, ma non dimentica il passato: "E' stato come tornare a casa"

Isolane corsare! La Resinglass Olbia questo pomeriggio ha espugnato il PalaManera infliggendo alla Bam Mondovì una pesante sconfitta per 0-3. Dopo questo passo falso per le pumine di coach Claudio Basso la retrocessione in B1 è sempre più vicina. Discorso diverso per la formazione sarda, che grazie ai tre punti conquistati in Piemonte ha blindato il secondo posto nella classifica di Pool Salvezza. Tra le protagoniste in campo la palleggiatrice Laura Pasquino, ex di turno, eletta meritatamente MVP dell'incontro. Eccola ai nostri microfoni:

A fine gara soddisfatto il tecnico della formazione ospite Dino Guadalupi, anche se l'allenatore brindisino preferisce predicare umiltà e attendere la matematica prima di brindare per una salvezza sempre più vicina e quanto mai meritata: