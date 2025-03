Bam Mondovì-Albese Como 1-3; Compleanno senza "regalo" per Greta Catania: "Aspetto la prossima partita" (VIDEO)

Nulla da fare per la Bam Mondovì, incappata nell'ennesima sconfitta stagionale. Al PalaManera le pumine sono state battute dalla Tecnoteam Albese Como con il punteggio di 1-3. Le rossoblù di coach Basso hanno giocato alla pari nei primi tre set, ma alla fine sono state le lombarde di coach Mauro Chiappafreddo ad aggiudicarsi la vittoria.

A cinque giornate dal termine della Pool Salvezza, per il Puma il distacco dalla quint'ultima posizione sale a 9 lunghezze, troppe per credere ancora in un miracoloso recupero. Compleanno amaro, sportivamente parlando, per Greta Catania, che avrebbe di certo voluto festeggiare con una vittoria questa giornata. La centrale del Puma, tuttavia, non si scoraggia e pensa di farsi un "regalo" nella prossima gara interna contro la Tenaglia Abruzzo: