Paesana, avvistato un lupo in via Crissolo? [VIDEO]

Gli avvistamenti possibilmente riconducibili a uno o più lupi sul territorio provinciale, da un po’ di tempo a questa parte letteralmente si sprecano: che siano poi effettivamente collegati alla presenza o meno di singoli esemplari o branchi, oppure no, fanno sempre molto discutere.

La testimonianza video più recente in ordine di tempo – almeno tra quelle che hanno raggiunto la nostra redazione – è datata alla mattinata di ieri (venerdì 14 marzo), ed è stata ripresa a Paesana in via Crissolo.

Come si può notare dalle immagini – seppur a tratti sfocate e confusionarie – un grosso canide grigio-nero, che certamente un occhio non del tutto esperto può subito ricollegare a un lupo, si avvicenda per le strade del paese muovendosi a grande velocità (forse impaurito proprio dalla presenza dell’auto che lo segue).

Anche per non destare allarme nella popolazione, invitiamo chiunque abbia la possibilità di determinare la reale natura dell’animale a scrivere senza indugio alla nostra redazione all’indirizzo direttore@targatocn.it, o lasciando un commento o un messaggio sulle nostre pagine social.