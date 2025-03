A Novello una gara unica a coppie del Campionato Regionale Piemontese F.I.E. di Marcia di Regolarità

L’associazione Naturaltrek, con il patrocinio del Comune di Novello, Provincia di Cuneo, e della Regione Piemonte, sotto l’egida della Federazione Italiana Escursionismo con la Pro Loco, organizza la gara unica a coppie del Campionato Regionale Piemontese F.I.E. di Marcia di Regolarità domenica 6 aprile a Novello (CN).

La gara, per gli atleti tesserati F.I.E., le iscrizioni potranno avvenire tramite il sito web www.marciaregolarita.it e dovranno pervenire entro le 21 di giovedì 3 aprile. La quota di iscrizione individuale è di € 8; per ogni coppia è di € 15.

Gli alpini potranno gareggiare come prima prova del Campionato Regionale A.N.A. a Coppie e si dovranno iscrivere entro le ore 21 di giovedì 3 aprile 2025 tramite e-mail: associazione@naturaltrek.it, specificando la categoria A.N.A. e indicando: nome, cognome e codice fiscale di ogni iscritto. La quota d’iscrizione individuale è di € 8; per ogni coppia è di € 15 (aggiunta la quota assicurativa individuale di € 2 solo per i non tesserati F.I.E.).

Ci sarà una categoria promozionale per tutti coloro che vogliono provare questa esperienza unica, in coppia, famiglia o singolarmente. Le iscrizioni devono pervenire entro le ore 21 di giovedì 3 aprile 2025 tramite e-mail: associazione@naturaltrek.it, specificando la categoria PROMOZIONALE e indicando: nome, cognome e codice fiscale di ogni iscritto. La quota d’iscrizione individuale è di € 8 ; per ogni coppia o famiglia è di € 15 (aggiunta la quota assicurativa individuale di € 2 solo per i non tesserati F.I.E.). Per tutte le categorie elencate, ci sarà il pacco gara al ritiro del pettorale. Per informazioni e iscrizioni: Giorgio 339.21.70.681.

Dopo la partenza degli atleti, partirà una camminata libera per tutti, con iscrizione a 6 € e pacco prodotti omaggio con l’iscrizione. I cani sono sempre ammessi.

Il pranzo sarà servito dalla Pro Loco a 18€ con prenotazione aperto a tutti. Menù: Salame, Lardo con nocciole, Insalatina primavera, Torta salata, Tomino al verde, Tajarin al ragù, Bis di dolci, Acqua e vino.

Iscrizione per la camminata libera e prenotazione pranzo: Monica 349.29.30.894.