Volley giovanile - Anche Ceva pronta a ospitare il Torneo della Ceramica

Ceva si prepara a ospitare la quattordicesima edizione del Torneo della Ceramica. La manifestazione, organizzata dalla Pallavolo di Mondovì, torna protagonista nel weekend pasquale, nei giorni di venerdì 18 e sabato 19 aprile, portando nel monregalese 86 squadre giovanili provenienti da tutto il Piemonte e dalla Liguria, per un totale di 1200 atleti. A Ceva giocheranno due gironi della categoria Under 16, per un totale di 8 squadre. La città mette a disposizione ben due spazi per la disputa degli incontri: la palestra delle scuole secondarie di primo grado, in via Leopoldo Marenco 1, e il palazzetto presso l’istituto Baruffi, in piazza Galliano 3.

Il Torneo della Ceramica è ormai un caposaldo nel calendario sportivo annuale del territorio, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di volley, che hanno la possibilità di assistere a partite giocate da campioni in erba. Le ricadute per i Comuni ospitanti sono poi indubitabilmente positive, infatti il Torneo muove, insieme alle squadre, staff tecnici e famiglie, per un totale di migliaia di persone. L’Amministrazione Comunale cebana esprime grande soddisfazione per l’opportunità di ospitare un evento di tale portata e ringrazia sentitamente la Pallavolo di Mondovì, che ha reso possibile tale sinergia.

Il Torneo della Ceramica, in una competizione che mette a confronto categorie che vanno dall’Under 12 all’Under 18, esprime i valori intrinseci dello sport. In un’età particolarmente delicata il gioco di squadra, l’impegno per raggiungere un obiettivo e il fair play diventano i capisaldi per l’educazione degli adulti di domani e le Amministrazioni hanno il dovere di supportare iniziative come questa e tutti coloro che si mettono in gioco, dentro e fuori dal campo, per renderle possibili.