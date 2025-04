Un piccolo gesto che vale tanto: il 5x1000 per far crescere i sogni della Granda Volley Academy

Ogni giorno, centinaia di ragazze si allenano con passione sui campi della Granda Volley Academy, coltivando non solo il sogno di diventare atlete, ma anche valori come il rispetto, il lavoro di squadra e la determinazione. Dietro ogni palleggio, ogni muro a rete, ogni sorriso dopo un punto, c’è un impegno quotidiano portato avanti con entusiasmo da tecnici, dirigenti e volontari.

Ed è proprio in questo contesto che anche un gesto semplice può fare la differenza.

La Granda Volley Academy invita tutte le famiglie a sostenere la propria attività destinando il 5x1000 nella dichiarazione dei redditi alla società. Un’azione che non comporta alcun costo per il contribuente, ma che può offrire un grande contributo per migliorare strutture, attrezzature e progetti formativi dedicati alle giovani atlete.

“Il 5x1000 è una forma di aiuto concreta che arriva direttamente dal cuore delle famiglie – spiega Barbara Pasqua, Presidente dell’Academy – Non costa nulla, ma vale tantissimo. Ci permette di portare avanti con ancora più forza la nostra missione educativa e sportiva.”

Per destinare il proprio 5x1000 alla Granda Volley Academy, è sufficiente comunicare il codice fiscale della società (03730270042) al proprio commercialista o al CAF al momento della dichiarazione.