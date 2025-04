MALTEMPO / Allerta arancione anche in Granda. Rischio al massimo livello nelle valli del Piemonte nordoccidentale

Si aggravano le previsioni di allerta concernenti l’ondata di maltempo che ha investito in queste ore la nostra regione.

Nel bollettino diramato alle 13 di oggi dall’Agenzia Regionale per l’Ambiente del Piemonte (in allegato) la Valle Tanaro (zona F) e la pianura del Cuneese e Torinese (M) passano dal livello di allerta giallo a quello arancione già nella giornata di oggi, mercoledì 16 aprile, insieme alla Valle Po (D).

Per domani, giovedì 17 aprile, la previsione vede buona parte del Piemonte colorato dell’arancione che contraddistingue il seconda livello di allarme (fanno eccezione le valli Varaia, Maira e Stura e quelle del Belbo e Bormida, in giallo) mentre un’ampia fetta nella parte nord occidentale (valli Sesia, Cervo e Chiusella nella zona B e valli Orco, Lanzo, Bassa Val di Susa e Sangone in zona C) e della regione finisce in rosso per allerta idrogeologica.

"Domani – scrive Arpa – allerta rossa per rischio idrogeologico sulle valli del Piemonte nordoccidentrale e arancione su gran parte del Piemonte per possibili esondazioni dei corsi d'acqua e fenomeni di versante. A nord allerta arancione per possibili valanghe. Condizioni fortemente perturbate oggi e domani, con precipitazioni moderate o forti diffuse sulla regione, localmente molto forti e a carattere di nubifragio su zone montane e pedemontane alpine settentrionali e occidentali. Abbondanti nevicate oltre i 1900-2000 m. Attesa un'attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio di domani".

LA SITUAZIONE

Nelle ultime 6 ore sono già state registrate piogge localmente molto forti che hanno interessato principalmente il Verbano, l'alto Vercellese, il Biellese e il Torinese. I quantitativi pluviometrici maggiori sono stati osservati nelle stazioni di Domodossola (VB) con 105 mm, Larecchio (VB) 96 mm, Boccioleto (VC) con 80mm, Camparient (BI) con 76 mm e Ala di Stura (TO) con 72 mm. Le intense precipitazioni nel nord del Piemonte hanno determinato nella mattinata odierna l’innalzamento dei corsi d’acqua del bacino del Toce e del Sesia. In particolare, si segnalano gli incrementi nei livelli registrati nelle sezioni del Toce a Domodossola e del Sesia a Borgosesia.

ANCHE OLTRE 150-200 MM DI PIOGGIA

Tra oggi pomeriggio e le prime ore della notte altre precipitazioni intense e localmente temporalesche sono attese sulle medesime zone.

Nella notte è attesa la fase più acuta dei fenomeni insieme al rinforzo dei venti in particolare coinvolgendo i rilievi dal Torinese alla Valsesia; su queste zone sono attese precipitazioni molto forti, ancora forti sui rilievi del VCO e del Cuneese. Sulle zone di pianura e collina, sui settori alpini meridionali e sugli Appennini le piogge saranno più moderate. L’attenuazione delle precipitazioni e dei venti è prevista dal pomeriggio di domani.

Tra la sera di oggi e domani mattina, anche in pianura inizierà a soffiare vento sostenuto da est, con possibili raffiche fino a 50-70 km/h.

Nel complesso, le zone più esposte al flusso umido sudorientale (settori alpini dal Torinese al VCO) potranno ricevere anche oltre 150-200 mm di pioggia nelle prossime 24 ore.

NEVE: RISCHIO VALANGHE SINO AL GRADO 5

Per la giornata odierna e domani sono attese inoltre nevicate su tutto l'arco alpino, molto forti prima sui settori settentrionali e poi, dalla serata, anche sui settori alpini occidentali.

Oltre i 2300-2400m sono previsti accumuli di neve fresca superiori ai 150cm. Accumuli inferiori previsti sui settori sud-occidentali e meridionali.

La quota neve rimarrà piuttosto alta attestandosi nella giornata odierna generalmente intorno ai 1900-2100 m, per poi scendere lievemente nella giornata di giovedì.

Nonostante gli importanti accumuli previsti riguardino i bacini di alimentazione più in quota le valanghe potranno raggiungere anche quote inferiori per via del forte inumidimento del manto nevoso e della grande quantità di acqua che potrà favorire lo scorrimento della neve avanzando per lunghi tratti e interessando localmente la viabilità .

Visti i quantitativi di neve prevista e la forte ventilazione il pericolo valanghe aumenterà rapidamente a 4-Forte. Localmente potrà raggiungere il grado 5-Molto Forte in alta quota.

FIUMI: CRITICITA’ MODERATA PER IL FIUME TANARO

Le forti precipitazioni previste nelle prossime 36 ore determineranno anche un diffuso innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della regione, sia sul reticolo idrografico secondario sia sui corsi d'acqua più importanti. Si prevede un progressivo innalzamento degli affluenti del Po: per molti dei quali è atteso il superamento della soglia di guardia nella giornata di domani. Gli ingenti contributi previsti dai bacini dell’Orco, dello Stura di Lanzo e della Dora Riparia porteranno all’innalzamento dei livelli del Po a valle della città di Torino.

In particolare, per le sezioni del Po a San Sebastiano e a Crescentino è previsto il raggiungimento del livello di criticità elevata. Date le precipitazioni previste nel Piemonte meridionale ed in particolare sul bacino del Tanaro si prevede il raggiungimento della criticità moderata per il fiume Tanaro nella giornata di domani.

RISCHIO FRANE

Nelle zone che vedranno le precipitazioni più intense sono attesi fenomeni di innesco di frane superficiali e sulle zone alpine dalle Cozie alle Lepontine sono possibili inneschi di colate detritiche.

Si consiglia di tenersi informati sull’evolversi delle condizioni meteorologiche, limitare gli spostamenti e adottare adeguati comportamenti di auto-protezione.

Prossimo aggiornamento intorno alle ore 21 sul sito internet dell'Agenzia www.arpa.piemonte.it

LA PROVINCIA ATTIVA SALA OPERATIVA PER LA VIABILITA’

La Provincia rende intanto nota che, "sulla base del bollettino meteorologico diffuso da Arpa Piemonte, che prevede forti precipitazioni su gran parte del territorio provinciale, tali da richiedere l’emanazione dell’allerta arancione per le zone F (Langa, Monregalese e valle Tanaro) ed M (Pianura cuneese) per rischio idrogeologico", dalla mezzanotte di oggi verrà attivata la Sala Operativa per quanto riguarda le attività di competenza della Provincia, ossia la viabilità. Dallo stesso ente arriva l’invito "a guidare con la massima prudenza e ad evitare spostamenti non necessari".

DAL COMUNE DI ALBA APPELLO ALLA PRUDENZA

Il Comune di Alba informa che alle ore 13.30 il sindaco ha riunito i servizi essenziali degli uffici comunali nei locali della Protezione civile in via Manzoni per valutare la situazione prevista.

"E’ stato attivato – si spiega – il volontariato di Protezione civile per garantire il monitoraggio costante del territorio e sono state avvisate le principali attività produttive e i servizi essenziali. La situazione al momento è sotto controllo e non presenta rischi eccessivi. L’Amministrazione comunale invita la popolazione ad essere prudente soprattutto nelle ore notturne e in concomitanza con condizioni di piogge intense e a restare informata tramite i media locali e il sito ufficiale e i social del Comune di Alba".