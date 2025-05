Alunni della primaria di Margarita realizzano un cortometraggio: premiati con la menzione d'onore al Moscerine film festival di Roma

C’è un piccolo grande sogno che ha preso forma tra i banchi della classe 4^ della scuola primaria di Margarita

Tutto è cominciato con un’idea nata durante gli intervalli scolastici: scrivere, interpretare e realizzare un cortometraggio. I protagonisti? Un gruppo affiatato di alunni residenti tra Margarita e San Biagio di Mondovì.

Con entusiasmo e creatività, gli studenti hanno dato vita al progetto in quasi totale autonomia, ritagliandosi il tempo per le prove tra una lezione e l’altra. Ed è così che è nato il cortometraggio "Jacopo alla ricerca del divertimento”.

La storia narra di un gruppo di bambini che, per vincere la noia, iniziano un viaggio avventuroso che li porterà a scoprire il vero valore dell'amicizia.

Il progetto, iniziato lo scorso febbraio, ha poi visto l'incontro con Maria Fares, importante produttrice cinematografica residente proprio a Margarita che, grazie all'interessamento e all'invito delle insegnanti, ha suggerito di proporre il lavoro al Moscerine film festival, rassegna di cortometraggi per bambini al di sotto dei 12 anni.

Non essendo possibile realizzare nel concreto le riprese e i montaggi a scuola, sono entrate in gioco le famiglie: "Le insegnanti ci hanno detto che i ragazzi erano stati davvero molto bravi, ma avevano bisogno di un aiuto tecnico e organizzativo - raccontano alcuni genitori -, così noi famiglie abbiamo aiutato con le riprese, effettuate con dei semplici smartphone, con le scenografie realizzate nei nostri salotti, cucine e camere e con il montaggio. Infine ad inizio aprile abbiamo presentato il film al festival e quando abbiamo ricevuto la notizia che sarebbe stato proiettato a Roma abbiamo preparato i bagagli e siamo partiti per la capitale".

Non solo il cortometraggio è stato accettato, ma lo scorso fine settimana è stato anche premiato con la menzione d'onore, che è stata ritirata a Roma dalla regista Martina Ferrero e da una delle attrici, Linda Borretta.

Passata l'estate ora l'intenzione è quella di organizzare una serata di proiezione, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Margarita, per mostrare il progetto a tutto il paese.