Calcio, Poule Scudetto Serie D: il Bra schianta la Dolomiti Bellunesi e vola in semifinale

Missione compiuta. Il Bra supera agevolmente la Dolomiti Bellunesi nella terza partita del triangolare 1 ed accede alle semifinali della Poule Scudetto Serie D. Al Bravi non c'è partita: ai giallorossi bastava un pareggio per conquistare la vetta del girone ma al termine del primo tempo il risultato è già in cassaforte grazie alle reti di Pautassi, Giallombardo e Minaj. Nel finale di gara Diallo firma il gol della bandiera ospite.

LA CRONACA

Dopo 12 minuti a ritmi non particolarmente elevati il Bra passa in vantaggio. Corner basso di Tuzza, Pautassi anticipa tutti ed insacca: 1-0. La squadra di Nisticò gioca in scioltezza e spegne sul nascere ogni tentativo degli ospiti. Al minuti 33 arriva il raddoppio. Autore del gol Giallombardo, il cui velenoso sinistro da oltre 20 metri coglie impreparato Mbaye, nell'occasione non impeccabile. Minaj ci prova poco più tardi ma stavolta il portiere avversario è attento e respinge di piede. Primo cambio della partita al 40': l'infortunato Capacchione viene sostituito da Mizane. Aloia protegge palle e serve Zanon, stoppato da Mbaye. L'incontro, di fatto, si chiude al minuto 46. Minaj intuisce un retropassaggio dell'avversario, ruba palla e si invola verso la porta, siglando il tris poco prima che l'arbitro mandi le squadre negli spogliatoi.

Tre cambi nel Bra in avvio di ripresa (Gerbino, Quitadamo e Chiabotto per Sganzerla, Tuzza e Giallombardo) ed uno nella Dolomiti Bellunesi (Olonisakin al posto di Marangon). Poco dopo tocca a Cannatelli, esce Mawete mentre al 65' Capraro rileva Perseu. Gli ospiti costruiscono una buona occasione al 65' ma Quitadamo respinge sulla linea una conclusione piuttosto debole di Olonisakin. I padroni di casa si spengono un po' e serve il miglior Ribero in due occasioni, per evitare il gol, prima su De Paoli e poi su Olonisakin. La rete della bandiera bellunese arriva grazie a Diallo, all'81', ben servito da Olonisakin. I giallorossi chiudono in dieci dal momento che Quitadamo è costretto ad uscire causa infortunio. Non succede più nulla fino al 90'. Il Bra vince 3-0 e va in semifinale. La prossima settimana è in programma il sorteggio per definire gli accoppiamenti.

Bra-Dolomiti Bellunesi 3-1

Bra (3-5-2): Ribero, Zanon, Legal, Sganzerla (46' Quitadamo); Mawete (53' Cannatelli), Giallombardo (46' Chiabotto), Perseu (65' Capraro), Tuzza (46' Gerbino), Pautassi; Aloia, Minaj. A disp: Ariello, Tos, Rosa, Costantino. All Nisticò

Dolomiti Bellunesi (3-5-2): Mbaye, Pegoraro (84' Schenal), Tiozzo, Chiesa; Capacchione (40' Mizane), De Paoli (84' Vintila), Fagan, Cossalter, Mazzali; Marangon (46'Olonisanik), Diallo. A disp: Carraro, Parlato, Trevisson, Masut, Brugnolo. All Zanini

Gol: 12' Pautassi, 33' Giallombardo, 45'+1 Minaj, 81'Diallo

Ammoniti: Tiozzo

Arbitro: Filippo Balducci di Empoli; assistenti Andrea Lattarulo di Treviglio e Giovanni D'Amico di Lamezia Terme