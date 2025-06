Alba celebra il successo dell’“Estathè 3x3 Streetbasket”

La tre giorni dell’“Estathè 3x3 Streetbasket” si è conclusa con le ultime sfide serali del lunedì, consacrando l’evento come un autentico trionfo. Alba, per un intero weekend, è diventata la capitale del basket, trasformando il centro storico in un’arena vibrante di energia, con migliaia di spettatori assiepati attorno ai campi di gioco in Piazza Duomo e Piazza San Paolo, a ogni ora del giorno.

L’organizzazione, affidata all’Olimpo Basket Alba, ha dato vita a un torneo di grandissimo livello, accogliendo 106 squadre nei tornei Minibasket, Juniores e Amatori Senior, oltre alle 39 squadre del Torneo Master. Bambini, ragazzi e adulti si sono sfidati con entusiasmo, creando un’atmosfera di competizione e condivisione unica nel suo genere. Particolarmente significativa è stata la presenza di squadre provenienti da tutta Italia, con rappresentanti di Piemonte, Lombardia e Liguria che hanno contribuito a rendere l’evento ancor più speciale.

Il grande successo della manifestazione ha riempito di orgoglio gli organizzatori dell’Olimpo Basket Alba, che hanno espresso la loro soddisfazione per la straordinaria partecipazione e il coinvolgimento della città: "È stato incredibile vedere Alba così animata, con la piazza piena di giocatori, famiglie e tifosi a ogni ora. La risposta del pubblico e delle squadre ha superato ogni aspettativa e ha trasformato questo evento in una festa dello sport. Il nostro sogno è che questa manifestazione possa diventare un appuntamento fisso e crescere ancora di più negli anni a venire",

Un sentito ringraziamento è stato rivolto al Comune di Alba, a Master Group Sport, alla Federazione Italiana Pallacanestro e al main sponsor Estathè, il cui supporto ha permesso la realizzazione di un evento memorabile.

Tra i protagonisti che hanno contribuito al successo dell’iniziativa, un ruolo chiave lo hanno avuto Franco Zimbardi, direttore sportivo dell’Olimpo Basket Alba, e Massimo Voghera, Head of Beverage Division Ferrero, che hanno creduto e investito nel progetto sin dai suoi primi passi. Anche il Sindaco di Alba, Alberto Gatto, e l’Assessore allo Sport, Davide Tibaldi, hanno sostenuto l’evento con grande entusiasmo, seguendone da vicino ogni fase.

L’“Estathè 3x3 Streetbasket” ha dimostrato quanto il basket sia radicato nel cuore di Alba e dei suoi cittadini, non solo come sport, ma come strumento di aggregazione e crescita sociale. Gli organizzatori sperano di poter replicare presto questo grande successo, rafforzando il legame tra la città e il mondo della pallacanestro.

Un evento che ha lasciato il segno e che, per chi ha avuto la fortuna di viverlo, resterà nella memoria a lungo. Ora, lo sguardo è rivolto al futuro: Alba ha trovato nel basket una nuova, straordinaria tradizione.