Ciclismo femminile: le due perle consecutive di un'immensa Nicole Bracco

Somma Lombardo (Varese) e Scorzé (Venezia): le due perle di Nicole Bracco, decimo e undicesimo sigilli di stagione.

Domenica 1° giugno, Somma Lombardo ha ospitato una delle manifestazioni più attese del calendario ciclistico giovanile femminile: il 13° Trofeo “Mariangela con noi”, valido come prova del Campionato Lombardo Donne Esordienti e Allieve e inserito nel circuito nazionale del Trofeo Rosa come dodicesima tappa del Giro d'Italia Interregionale. Organizzata dall’ASD Velo Club Sommese, la gara rappresenta un appuntamento dal forte valore simbolico, sportivo e sociale, impreziosito dalla suggestiva location del Parco e Museo del Volo Volandia.

Lunedì 2 giugno, Festa della Repubblica, si è tenuto il 5° Gran Premio Busatto Legnami a Cappella di Scorzé organizzato dall'associazione sportiva dilettantistica Criterium Veneto. Una corsa singola di grande prestigio sportivo non facente parte della rassegna nazionale del Trofeo Rosa. È nuovamente la beniamina di Savigliano Nicole Bracco a segnare il suo nome come leader indiscussa di entrambe le competizioni nel Nord Italia insieme ad un team, la SC Cesano Maderno, di portata a dir poco stellare.

Ma partiamo dalla domenica varesotta: un circuito nervoso quello di Somma Lombardo con la presenza di una salita da ripetere in ciascuna delle 6 tornate ed un arrivo in falso-piano con alcuni punti di pendenza a sfavore. Una gara nella quale il caldo torrido e il vento hanno dettato le regole di una prima vera giornata di estate. Nella categoria donne esordienti si sono susseguiti attacchi e tentavi di fuga dai principali team partecipanti, ma nessuno di essi è riuscito a concretizzarne l'intento. Il gruppo giunto al termine decimato nelle sue unità si è involato in uno sprint generale. Con una progressione irresistibile spunta all'orizzonte la maglia rosa di Nicole Bracco, la quale a 100 metri dalla linea d'arrivo ha già un vantaggio di una trentina di metri sulla seconda. È un arrivo regale quello della Cuneese che percorre gli ultimi cinquanta metri a braccia levate come simbolo di ali dinnanzi al Parco del Museo del volo.

E poi c'è il lunedì della Festa della Repubblica sul territorio Veneziano, dove la SC Cesano Maderno segna una storica tripletta tra le sue esordienti. La gara parte subito in maniera aggressiva in un circuito criterium dettato da curve impegnative, strettoie con repentini cambi di direzione e da un lungo rettifilo d'arrivo. Velocità altissime e continui tentativi di allungo hanno caratterizzato l'andatura di gara. Al terzo giro dei cinque previsti, è la secondo anno Campionessa Regionale del Veneto Marta Grassi (U.C. Conscio Pedale Del Sile) a prendere l'iniziativa di fuga rompendo gli indugi insieme ad Aurora Cerame (SC Cesano Maderno). Poche centinaia di metri dopo si aggiungono al duetto di testa le due compagne di Aurora, ovvero Martina Pianta e Nicole Bracco. In una sola tornata il terzetto del SC Cesano Maderno impone un ritmo talmente infernale che la campionessa Veneta è costretta a desistere, insieme a lei rientra in gruppo anche Martina Pianta, la compagna velocista di Nicole e Aurora. Da questo punto si delinea un'azione che ha dell'incredibile, le due portacolori del team brianzolo Bracco e Cerame proseguono imponendo un ritmo forsennato alla gara e infliggendo 1 minuto e 28 secondi al gruppo. L'arrivo è dettato da una emozionante parata di coppia, fianco a fianco a mani levate. Per dovere di classifica al "photo finish" a tagliare per prima il traguardo è Nicole Bracco, ma per la compagine lombarda e per tutti gli spettatori presenti la vittoria del gran premio Busatto è del SC Cesano Maderno. Il team brianzolo non pago del duetto di testa fa registrare una folgorante tripletta con una volata magistrale di Martina Pianta la quale, rientrata dalla fuga in gruppo nei due giri precedenti, decide di regolare il plotone con uno sprint di matura superiorità. Infine, ma non per ultimo è degno di nota il prestigioso nono posto di Ingrid Corno, l'ennesima portacolori della squadra Cesanina che pone il sigillo di una due giorni che ha dell'incredibile.