Mondovì, il Meeting dei campioni: Ceccarelli sprint su Rigali, Kostic all’ultima barriera

Se fossimo in un matrimonio, sarebbero nozze d’argento. Il binomio vincente Meeting di Primavera - Atletica Mondovì, nato all’alba del millennio, taglia il traguardo delle 25 edizioni e regala, al debutto nel calendario mondiale, un parterre di tutto rispetto.

Dopo il pre Meeting mattutino, con 120 esordienti, erano oltre 800 gli atleti in gara, nel tradizionale appuntamento del 2 giugno, sulla pista “Fantoni-Bonino” di Mondovì. Tra loro anche nomi importanti nel panorama nazionale e internazionale. Il più atteso, Samuele Ceccarelli, non ha deluso le aspettative. Il campione europeo indoor del 2023, colui che riuscì nell’impresa di battere per due volte Jacobs, si è aggiudicato la gara regina dei 100 metri in uno sprint in rimonta sull’amico-rivale Roberto Rigali (vicecampione mondiale con la staffetta due anni fa). Una sfida tutta a tinte azzurre che ha fatto fermare i cronometri rispettivamente a 10’’32 e 10’’45. Resta inviolato il record della pista di 10’’29, che appartiene proprio a Rigali dal 2023. Terzo il 22enne dell’Atletica Saronno, Emanuele Trento (10’’57). A Ceccarelli, ricercatissimo dai giovanissimi dell’Atletica Mondovì per i selfie post gara, è andato anche il premio Memorial Fantoni per la migliore prestazione tecnica sulla velocità, alla presenza dei famigliari del compianto Milvio: la moglie Marcella Carpanelli, il figlio Koura Kaba e i nipoti. Numerose le autorità presenti, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni a questo evento «È la prima volta che corro a Mondovì, qui ho trovato un ambiente accogliente e una bella pista», commenta “Cecca”.

«Purtroppo oggi un po’ di vento ha giocato qualche scherzo a noi dei 100 metri, in condizioni migliori avremmo potuto toglierci ancora più soddisfazioni. Sono contento e credo che sicuramente tornerò per gareggiare». Le colleghe velociste, gran parte reduci dalle World Relays in Cina, erano partite subito forte già dalle batterie, vinte da Alice Pagliarini in 11’’57 (suo personal best). La stessa Pagliarini ha poi staccato di un centesimo sul traguardo Gaya Bertello, andando a vincere in 11’’71. A podio anche Chiara Melon, ormai un habitué del Meeting di Primavera. La Bertello si è riscattata nei 200 m, in cui ha vinto partendo dalla seconda serie (23’’59), davanti proprio alla Melon (23’’85) e alla campionessa sudafricana Zenèy van der Walt (23’’88) La prova maschile, tra le più affollate, ha messo in risalto la potenza pura del cubano Arnaldo Romero Crespo, tesserato Giovani Atleti Bari (matador in 20’’80; 2° Filippo Cappelletti 20’’93; 3° Andrea Federici 20’’98).

Appena fuori dal podio il 19enne saluzzese dell’Atletica Mondovì, Lorenzo Vera, che vince la seconda serie in 21’’19 e si piazza al quarto posto ex aequo con il milanese Luraschi.

Ostacoli

I 400 ostacoli maschili si sono decisi all’ultima barriera, al termine di un grande duello fra il cuneese d’adozione Josè Bencosme, beniamino dei tifosi, e il 21enne serbo Nikola Kostic. Alla fine l’ha spuntata quest’ultimo per nove centesimi, in 49’’79, aggiudicandosi così anche lo speciale Memorial Bonino. Tra il gruppetto degli inseguitori, che hanno fermato il tempo a 51’’, ha conquistato l’ultimo gradino del podio Mattia Contini (6° il sudafricano Lindukuhle Gora). Al femminile, regina degli ostacoli è stata una straordinaria Ludovica Cavo, che vola a 57’’47 e abbassa il record della pista da lei stessa detenuto. Più distaccate, sul podio, Giorgia Marcomin e Malina Ienuta Berinde. Assente per motivi logistici la sudafricana van Niekerk

Lanci

In un remake di quanto avvenuto due anni fa, il campione italiano in carica Alessio Mannucci ha scagliato il disco da 2 kg a 59,15 m, quattro metri più in là del veterano Giovanni Faloci. La prova femminile parla invece portoghese: vince la brasiliana Andressa De Morais (57,99 m) sulla sei volte campionessa italiana Stefania Strumillo (57,02) e sulla giovane Benedetta Benedetti. Nel giavellotto, si conferma la “carabiniera” Paola Padovan con un lancio da 54,98 metri, davanti ad Adjimon Pasc Adanhoegbe e alla montenegrina Marija Bogavac, allenata dal tecnico finlandese Kari Ihalainen, una leggenda in questo sport, che è stato omaggiato sul palco con una ceramica ricordo di Mondovì.

Mezzofondo

Nel mezzofondo da segnalare il podio sui 1.500 metri della locale Elisa Calandri (Atl. Mondovì, bronzo in 4’33’’82), dietro a Giulia Colarieti e alla vincitrice in solitaria Eleonora Vandi, che in 4’25’’29 fa segnare il nuovo record della pista. Il Memorial Pina Torello va però al vincitore degli 800 m, Zohair Hadar (1’50’’18), che si impone in volata su Davide De Rosa e Riadh Chninni.

Salti

Con l’asta, l’unico a volare a 5,60 metri è Simone Bertelli, il campione europeo Under 20 in carica. Dietro di lui, il vice campione italiano Federico Bonanni e Leonardo Scalon (entrambi fermi a 5 metri). Come da pronostico, il cagliaritano Christian Zucca (7,53 metri) si aggiudica la prova del salto in lungo. Nel triplo femminile, Chiara Smeraldo domina in 13,32 metri. In chiusura, vanno in scena i 3.000 siepi: vincono la parmense Giulia Vettor e l’algerino Omar Seraich (5° Tommaso Bosio, 7° Michele Aimo).

Le dichiarazioni

«L’ingresso ufficiale nel circuito internazionale di World Athletics, con l’assegnazione di punti validi per il ranking mondiale, ha attirato alcuni tra i migliori atleti della scena nazionale e internazionale, alla ricerca di prestazioni utili per qualificarsi ai grandi eventi globali, come i Mondiali di Tokyo. Il 2 giugno, giorno in cui ricordiamo la scomparsa di Milvio Fantoni, ha per noi un significato speciale. Continueremo a onorarne la memoria nel Meeting, con passione e impegno come dimostrano i tanti volontari presenti, a partire dagli atleti delle categorie giovanili», commenta ai microfoni del Tgr il responsabile dell’organizzazione, Enrico Priale.

Così Fabio Boselli, presidente Atletica Mondovì: «Per noi il Meeting rappresenta un appuntamento irrinunciabile: è il momento in cui il nostro impianto sportivo diventa protagonista e l’atletica trova spazio in un contesto che valorizza la città di Mondovì e dà slancio a tutto il movimento. Quest’anno l’evento è ancora cresciuto in qualità e prestigio».

Ringraziamenti “XXV Edizione Meeting di Primavera” 2 Giugno 2025

