Ciclismo: presentata la tappa Bra-Prato Nevoso del Giro Next Gen

La città di Bra, l’Ascom Bra e gli organizzatori della Granfondo BRA BRA FENIX hanno presentato giovedì 12 giugno, nello splendido Palazzo Mathis, la settima e decisiva tappa del Giro Next Gen, in programma sabato 21 giugno, da Bra a Prato Nevoso.

Durante la conferenza stampa sono intervenuti Massimo Rosso, presidente di Federciclismo Piemonte, il vicesindaco di Frabosa Sottana, comune di arrivo della tappa, Enrico Martina e il consigliere provinciale e sindaco di Guarene Simone Manzone.

Otto tappe, 1057 km, 14.100 metri di dislivello, 165 atleti al via e una carovana di più di mille unità. Sono questi alcuni dei numeri del Giro Next Gen, organizzato da RCS Sport per conto della Federazione Ciclistica Italiana e in collaborazione con il Ministero per lo Sport e i Giovani.

La corsa dedicata ai migliori talenti Under 23 del ciclismo mondiale prenderà il via da Rho il 15 giugno, con una cronometro individuale, per terminare a Pinerolo dopo otto frazioni variegate che offriranno chances ad ogni tipologia di corridore. Snodi cruciali in ottica classifica generale saranno gli arrivi in salita di Passo Maniva (tappa 3) e Prato Nevoso (tappa 7), con una frazione montana da oltre 4000 metri di dislivello.

Nell’albo d’oro del Giro Next Gen figurano tra gli altri alcuni dei top riders del Giro d’Italia come Juan Ayuso, vincitore della frazione di Tagliacozzo, e Thomas Pidcock.

Grande attesa per Jarno Widar, vincitore dell’edizione 2024, che tenterà di diventare il primo corridore nella storia a vincere il Giro Next Gen per due anni consecutivi. Il belga, portacolori della Lotto Dstny Development Team, avrà il dorsale numero 1 e guiderà un parterre di altissimo livello.

Tra gli attesi protagonisti ci sono Pau Martí, terzo nel 2024, Pavel Novak (5° nel 2024), Luke Tuckwell (10° nel 2024), Jorgen Nordhagen, in cerca di riscatto dopo un’edizione sfortunata, Albert Withen Philipsen e Lorenzo Mark Finn, ultimi due Campioni del Mondo Juniores, e Adria Pericas, leader designato della UAE Team Emirates GEN Z.

Tra i corridori classe 2006, quindi al primo anno di categoria, attenzione anche a Jakob Omrzel e Aubin Sparfel, mentre le speranze italiane sono legate anche a Matteo Scalco, Simone Gualdi e Lorenzo Nespoli.

Il sindaco di Bra Gianni Fogliato ha commentato: «Siamo orgogliosi di ospitare nuovamente un evento sportivo di caratura nazionale, e in particolare giovanile, per tutto ciò che significa dal punto di vista della condivisione dei valori che lo sport porta con se. È una nuova occasione di visibilità e di promozione per la nostra città e il territorio e un segnale di apprezzamento da parte degli organizzatori della competizione a due anni dall'evento, vissuto con grande entusiasmo, della partenza della tappa del Giro d'Italia 2023 Bra-Rivoli».

«Il Giro Next Gen porterà a Bra centinaia di giovani ciclisti tra cui le grandi promesse del ciclismo del futuro – Sottolinea Luigi Barbero, direttore di Ascom Bra che aggiunge – Con una carovana al seguito di oltre 1.000 persone, con la copertura audio e video internazionale il Giro Next Gen sarà una grande occasione per mettere al centro del panorama sportivo la città di Bra coinvolgendo i negozianti e le attività del centro storico e non solo».

Una soddisfazione condivisa con l’assessore allo sport Francesco Matera: «A poco più di due anni dalla storica tappa Bra-Rivoli del Giro d'Italia la città della Zizzola torna a legarsi alla corsa rosa, in questo caso la competizione riservata agli under 23, i giovani campioni destinati ad essere protagonisti della scena dei prossimi anni. Si tratta del segnale che la città intende recitare un ruolo di primo piano nel panorama sportivo nazionale, grazie soprattutto ai risultati delle nostre società sportive che da tempo primeggiano in diverse discipline».

A Sandro Stevan, organizzatore e promotore della Bra-Bra Fenix il compito di presentare la tappa che porterà la maglia Rosa fino a Prato Nevoso, la penultima e decisiva frazione: «Sabato 21, da Bra partirà la settima tappa con arrivo a Prato Nevoso con un percorso di 163 chilometri che toccherà in buona parte la nostra zona. Dopo il via dalla città dalla Zizzola i corridori toccheranno Monticello, Piobesi, Guarene, Castellinaldo, Priocca, Baraccone, Neive, Mango, Trezzo Tinella, Benevello, Tre Cunei, Pedaggera, Serravalle Langhe e Dogliani prima di puntare sul Monregalese. Un percorso che ricalca i faticosi saliscendi della Granfondo Bra-Bra.

La partenza è prevista alle 10.55 da corso Garibaldi. I ciclisti percorreranno poi un breve percorso cittadino prima di imboccare la provinciale per Pocapaglia. Nei prossimi giorni verranno comunicati i divieti di sosta e di transito nelle vie interessate.