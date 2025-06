Sabato 21 giugno torna SERVAJ CIT– Piccolo festival selvatico

Servaj torna anche nel 2025, e lo fa in una veste diversa, “CITa” ovvero più piccola per dedicarsi completamente alla comunità, ai bambini, alle famiglie e a chi ama vivere la natura in modo semplice, spontaneo, autentico.

Sabato 21 giugno, nella cornice della Tenuta di Spianamento San Sebastiano a Diano d’Alba (CN), si apre una giornata speciale, fatta di incontri, giochi, esplorazioni, arte e teatro. Una festa all’aria aperta per grandi e piccini, per riscoprire insieme il senso del selvatico – “servaj” in piemontese – come modo di essere e stare nel mondo: liberi, curiosi, in connessione con l’ambiente e con gli altri.

Una giornata tra cavalli, rapaci, letture animate, laboratori creativi e incursioni teatrali, giochi in legno per divertirsi ed esplorare. Un pomeriggio che prosegue con l’inaugurazione dell’opera d’arte “Il mito animale” del duo artisico Vërnis nell’ambito del progetto Resté: arte nelle Langhe, un intervento site-specific, natura e animali che dialogano con l’architettura della tenuta.

A seguire tanta musica con il dj set de La piaga del Ballo, cibo con il catering Sandra e Paolo e il bere a cura della Pro Loco di Diano d’Alba. Infine, a chiudere la giornata, lo spettacolo sotto le stelle con il teatro de Gli Scavalcamontagne con lo spettacolo “Se mi lanci non vale”.

Servaj è un invito a stare insieme con la natura, ascoltando e raccontando, giocando e perdendosi tra gli spazi verdi e le sale della tenuta, ritrovandosi in una comunità che si prende cura del proprio paesaggio.

Un evento gratuito, aperto a tutte e tutti, organizzato dal Comune di Diano d’Alba con l’Associazione Unterritorio e con la partecipazione di tante realtà culturali, artistiche e associative del territorio, la Pro Loco di Diano d’Alba e l’Ass. Arvangia, le volontarie della biblioteca civica e il gruppo comunale di Protezione Civile, il progetto Resté e tutti i suoi partner.

Quest’anno il Servaj anticipa il prestigioso Premio Ancalau, che per la prima volta si terrà a Diano d’Alba domenica 22 giugno, portando con sé il respiro delle grandi idee e dei giovani visionari.

L’edizione 2025 del Servaj sarà una versione “CITa”: più raccolta nelle dimensioni, pensata per i più piccoli e per le famiglie, ma senza perdere l’anima della manifestazione: fare cultura come gesto naturale, coltivando lo spirito selvatico, libero, che è dentro ciascuno di noi.

PROGRAMMA

SERVAJ CIT– Piccolo festival selvatico

21 giugno 2025 | Tenuta di Spianamento San Sebastiano – Diano d’Alba (CN)

Ingresso gratuito

Ore 15.00 – 18.00 // Cielo e terra: movimenti della natura

Battesimo della sella e piccoli trekking a cavallo con il Circolo Ippico Gallino

I signori dell’aria – Incontro ravvicinato con rapaci e falconieri del Centro Hieramatra

Scoprire e divertirsi con i giochi di Valle Varaita Giocolegno

Ore 16.00 // Nel bosco delle storie

Letture animate per bambini e famiglie con il gruppo delle volontarie della Biblioteca Comunale di Diano d’Alba

Ore 17.00 // Segni sulla terra

Spettacolo di live painting e laboratori artistici per grandi e piccoli con il duo artistico Vërnis e gli artisti di Resté

Ore 18.00 // Il mito animale

Inaugurazione dell’opera site-specific di Vërnis per il progetto “Resté: arte nelle Langhe”

Ore 18.30 // Ritmi liberi

Selezione musicale a cura de La Piaga del Ballo

Ore 19.30 // Il banchetto del territorio

Apertura dello stand gastronomico a cura del Catering Sandra &

Paolo. Bevande a cura della Pro Loco di Diano d’Alba

Ore 21.00 // Sotto le stelle, il racconto

Spettacolo teatrale “Se mi lanci non vale” de Gli Scavalcamontagne

Durante tutto il pomeriggio:

Incursioni teatrali della Compagnia Magog con i personaggi della corte del Conte Rangone. // Visite guidate della Tenuta e storie di masche con L’Arvangia. // Apertura straordinaria della mostra degli artisti di “Resté”, con opere di John Blond, Seb Toussaint, Luca Bortolato, Jacopo Mandich, Martina Gagliardi e Matteo Ambu