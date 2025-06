TIRO A SEGNO / Al TSN di Mondovì la fase regionale del Trofeo Coni 2025

Grande partecipazione di ragazze e ragazzi da tutto il Piemonte domenica scorsa, presso il poligono TSN di Mondovì, per la gara regionale utile nel definire la composizione della squadra piemontese che parteciperà alla competizione nazionale Trofeo CONI 2025 a Lignano Sabbiadoro tra settembre e ottobre.



Nelle categorie giovanili di tiro accademico, dai 10 ai 14 anni (pistola P10 e carabina C10 ad aria compressa) ben 15 ragazzi ai massimi livelli sono stati coinvolti in due sessioni ad alto contenuto agonistico, sportivo senza far venir meno il senso di coesione e di condivisione.



Sentito il delegato CONI per il Piemonte e tecnico federale UITS-ISSF Fulvio D’Alessandro ci ha detto: "E' stato un grande evento sportivo regionale in una piccola realtà provinciale che ha visto ragazzine e ragazzini esprimere al meglio il vero senso dello sport in un contesto, quello del TSN Mondovì, che grazie al presidente Giorgio Sabbi, al Consiglio direttivo e alle collaboratrici ha saputo garantire accoglienza, organizzazione, serenità e anche allegria per tutti.

Lavorare per le giovanissime generazioni è una bellissima esperienza che porto avanti da ormai molti anni, come tecnico e allenatore coinvolto a livello sezionale e regionale, convinto che lo sport sia soprattutto scuola di vita in una realtà, la nostra, dove prevalgono senso di gruppo, rispetto, sano agonismo e anche divertimento.

Anzitutto desidero sinceramente ringraziare le ragazze e i ragazzi della compagine regionale per la loro determinata partecipazione.

Degni di nota per noi del TSN Mondovì il risultato di Pietro Ajraldi e la partecipazione di Martina Forzano e Alice Giavelli.

Ringrazio i miei colleghi che hanno permesso di gestire con efficienza gli aspetti organizzativi e regolamentari delle gare: Demis Spincich commissario straordinario UITS per il Piemonte e Pietro Boffa tecnico federale UITS-ISSF.

In ultimo, ma non ultimo, ringrazio il presidente del TSN Mondovì, Giorgio Sabbi, con il quale collaboro in piena sintonia da diversi anni, per la sensibilità dimostrata a sostegno dello sport agonistico e, soprattutto, delle giovani generazioni.

Adesso andremo a definire la squadra di quattro atleti, due ragazze e due ragazzi, che andranno a rappresentare il Piemonte a livello nazionale in un contesto, quello CONI, in cui tutti gli sport sono ampiamente valorizzati in una festa collettiva di quattro giorni dove migliaia di giovani e giovanissimi provenienti da tutta Italia, saranno assoluti protagonisti.

Per me, come delegato CONI, sarà nuovamente un piacere e un onore accompagnarli".