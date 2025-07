Aido ed Unvs a Bra centrano il bersaglio

"E' stato davvero bello": è questo il pensiero comune dei tanti presenti nel recente convegno frutto dell'impegno dell'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule (nel dettaglio le Sezioni Provinciali di Cuneo e Torino ed i Gruppi Intercomunali di Bra, Langhe e Roero e di Santena, Cambiano, Chieri e Poirino) e dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport.

Inserito nell'ambito progettuale "Fare sport, stare bene" ad egida UNVS Nazionale validato da Sport e Salute, il ritrovo ha visto due momenti particolarmente significati vista la presenza della Fondazione Matilde Lorenzi e del Torino FD.

Emozioni forti ed indimenticabili grazie all'intervento di Lucrezia sorella di Matilde prematuramente scomparsa a diciannove anni durante un allenamento in Val Senales ed alle parole quantomai significative di Claudio Girardi creatore e fondatore del Torino For Disable portacolori AIDO per la quinta volta recenti Campioni d'Italia per l'a.s. 2024/2025.

Una serata dove "sport e solidarietà" unitamente ad aspetti legati alla "prevenzione e tutela della vita" son stati elementi caratterizzati e caratterizzanti di un incontro fortemente partecipato.

Due gli ospiti che hanno ulteriormente avvalorato il ritrovo braidese: l'atleta paraolimpica (sua la medaglia d'argento alle olimpiadi di Londra 2012 nella cronometro a squadre di handbike insieme a Zanardi e Podestà) Francesca Fenocchio e Roberto Casetta figura sportiva dai tanti risultati nel tennis in carrozzina e nell'handbike.

A significare un contesto strettamente e fortemente legato al welfare ed al sociale presente la giunta dell'amministrazione comunale di Bra capitanata dal Vice Sindaco Biagio Conterno ed il vertice dirigente di AIDO, dal Presidente Nazionale Flavia Petrin con il Consigliere Marcello Casalino, al Presidente Regionale AIDO Piemonte Davide Turini ed il collega di giunta Fabio Arossa, al "nr. 2" di AIDO Lombardia (regione con oltre 400.000 adesioni al "dono) Lucio Datri ed ai Presidenti Valter Mione (Sezione Provinciale di Torino) e Gianfranco Vergnano (Gruppo Intercomunale di Bra, Langhe e Roero).