Victoria Alba Pattinaggio brilla a Misano e Novara: medaglie e ottimi piazzamenti ai campionati nazionali

Il mese di giugno ha visto gli atleti della Victoria Alba Pattinaggio asd impegnati in importanti competizioni fuori dai confini regionali: il Trofeo Internazionale “Memorial Filippini e Dall'Acqua” di Misano Adriatico il Campionato Italiano federale di Novara.

Beatrice Bressano (cat. Allievi A), Camilla Dogliotti (cat. Allievi Regionali A), Alessia Stupino (cat. Divisione Nazionale A), Emauele Martino (cat. Jeunesse), Sofia Adamo (cat. Divisione Nazionale C) e Benedetta Martino (cat. Divisione Nazionale C) hanno preso parte alla trasferta romagnola, classico appuntamento di fine stagione per alcuni atleti e tappa di avvicinamento ai campionati italiani per altri. I ragazzi albesi, accompagnati dall'allenatrice Martina Barbero, si sono fatti onore in categorie molto numerose e di alto livello tecnico: tra tutti gli ottimi risultati segnaliamo la medaglia d'argento di Emanuele Martino e i piazzamenti da top ten di Benedetta Martino e Sofia Adamo.

Nelle settimane successive si sono svolti a Novara, per la prima volta in Piemonte, i Campionati Italiani federali dedicati alle categorie effettive: tutti i migliori talenti nazionali si sono dati battaglia sul parquet del Pala Igor con l'obiettivo di raggiungere il miglior risultato possibile e conquistare la convocazione per i prossimi appuntamenti internazionali.

Per la Victoria Alba Pattinaggio sono scesi in pista Giordano Cavagnolo ed Emanuele Martino: Giordano, grazie a notevoli miglioramenti tecnico stilistici e ad un ottimo long program, ha conquistato l'ottavo posto tra i Cadetti A, migliorando di una posizione rispetto al ranking di qualificazione ai campionati; Emanuele, al primo anno in categoria effettiva, ha dimostrato una buona solidità sugli elementi di salto e buoni progressi dal punto di vista del contenuto artistico, raggiungendo la decima posizione in categoria Jeunesse. Le performance dei due pattinatori hanno permesso alla Victoria Alba di conquistare il 18^ posto nella classifica dedicata alle società, su oltre 100 sodalizi partecipanti.

La lunghissima stagione agonistica non è ancora finita: sono ancora in programma nel mese di luglio i Campionati Italiani federali delle categorie Divisione Nazionale, ai quali parteciperanno quattro atleti albesi che stanno in questi giorni terminando la preparazione. Sulla pista di casa, invece, si è appena concluso lo stage estivo dedicato al perfezionamento dei pattinatori più giovani e proseguono gli allenamenti per gli agonisti, in attesa della meritata pausa estiva.