MOTORI / Turco-Pronestì soddisfatti al 2° Rally Valle Arroscia: “In Liguria il vero spirito delle corse su strada”

Buona prestazione sulle strade della Valle Arroscia per l’equipaggio monregalese composto da Marco Turco al volante e Arianna Pronestì alle note, lo scorso fine settimana.



Con il numero 34 i monregalesi hanno affrontato il rally sotto la pressione dell’idolo di casa Danilo Ameglio, navigato dalla figlia Michelle, che partiva alle loro spalle.



“Siamo contenti di come è andata – commenta Turco, al termine del 2 Rally Valle Arroscia, affrontato con la Renault Twingo RS Rally5/R1-, le mitiche prove speciali dell’entroterra ligure che hanno fatto la storia dei rally ci hanno permesso finalmente di metterci alla prova dopo diversi anni lontani dalle corse. In Liguria abbiamo trovato una buona organizzazione, ma soprattutto passione, il vero spirito del rally, che riesce a richiamare un pubblico vasto, non solo di appassionati e che resiste, nonostante le difficoltà e i costi crescenti degli ultimi anni. Una bella occasione per noi ma, siamo certi, anche per tutti quelli che si sono trovati nella zona di Pieve di Teco, lo scorso fine settimana”.



Dopo un inizio cauto sabato sera sul primo passaggio della PS Aquila d’Arroscia per prendere confidenza, sulla ripetizione in notturna l’equipaggio ha alzato il ritmo, e - nonostante una toccata –, è riuscito a raggiungere e superare quello che lo precedeva in prova speciale.



Difficile la scelta delle gomme sulla Mendatica 2 della domenica, condizionata dal meteo incerto. La PS, partita sull’asciutto, è stata prima interrotta con bandiera rossa al passaggio dell’equipaggio e poi percorsa in regime di trasferimento dalle restanti vetture.



Qualche posizione persa in classifica assoluta a causa del gioco dei tempi imposti, ma un fine settimana ricco di soddisfazioni che è valso all’equipaggio il primo posto di categoria.



“Ringraziamo come sempre i nostri sponsor - concludono -, tutti quelli che ci hanno seguito e in particolare il papà di Marco, che in questa occasione si è fatto carico praticamente da solo di logistica e assistenza”.