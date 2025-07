IL METEO DEL WEEKEND / L'estate si prende una pausa: ancora instabilità e temperature sotto la media

Un'area depressionaria tra sud della Francia e nostro Nord Ovest manterrà la fase di tempo instabile almeno fino a lunedì. Le temperature saranno piuttosto fresche in mancanza di sole, e saranno per più giorni sotto la media.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.

Oggi venerdì 25 e domani sabato 26 luglio. Oggi cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge e rovesci sparsi soprattutto sulle zone alpine e zone interne della Liguria. Domani generalmente più soleggiato, ma con residua instabilità irregolare e per lo più isolata soprattutto al pomeriggio sui rilievi.

Temperature sotto la norma, con valori massimi oggi non oltre i 25/27 °C mentre domani grazie al maggior soleggiamento saranno in ripresa e comprese tra 27 e 30 °C. Minime in calo domani mattina e comprese tra 15 e 18 °C. A causa presenza del minimo in quota proprio sulla verticale, i venti saranno deboli e di direzione variabile oggi. Mentre domani in pianura saranno ancora assenti o deboli variabili, ma in montagna a quote medie e alte saranno anche forti settentrionali.

Domenica 27 luglio. Tregua dall'instabilità diffusa, con bel tempo al mattino. Al pomeriggio tuttavia non mancherà qualche episodio precipitativo isolato sulle Alpi e nuvolosità in generale aumento per l'avvicinarsi di una nuova perturbazione. Temperature in risalita ancora di 1/2 °C con massime che torneanno attorno ai 29/31°C e minime sui 16/20 °C. Venti deboli variabili ma con ancora raffiche settentrionali sulle Alpi anche forti.

Da lunedì 28 luglio. Nuovo peggioramento per un altro impulso atlantico che però dovrebbe lasciare le nostre regioni al margine degli eventi più intensi. Maggiori dettagli gli avremo con i prossimi aggiornamenti.

