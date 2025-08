Molestata e palpeggiata al Carnevale di Bastia Mondovì: la Procura indaga per violenza sessuale di gruppo

Sono ancora in corso le indagini relative a una presunta violenza sessuale di gruppo che si sarebbe consumata ai danni di una giovane, non ancora maggiorenne, nel corso dei festeggiamenti del Carnevale Estivo organizzato a Bastia Mondovì nel luglio scorso.

La Procura della Repubblica di Cuneo ha aperto un fascicolo di indagine sulla base della denuncia presentata dalla vittima. I relativi accertamenti sono affidati ai Carabinieri della Compagnia di Mondovì.

Stando a una prima ricostruzione e sulla base di quanto riferito dalla vittima, nel corso della serata la giovane si sarebbe allontanata dalle amiche per chiedere una sigaretta a un gruppo di ragazzi dai quali, lasciato il centro della festa, avrebbe subìto molestie e palpeggiamenti.

Non vendendola tornare le amiche hanno avvisato un agente della Polizia locale che, trovata la giovane in stato di choc, ha avvisato i Carabinieri in servizio per la manifestazione. Il giorno seguente la minorenne ha sporto denuncia ai Carabinieri.

Estranei ai fatti gli organizzatori dell’evento.

L’ipotesi d’accusa sulla base della quale la Procura cuneese sta procedendo è quella di violenza sessuale di gruppo.

Le indagini sono ancora in corso nel massimo riserbo degli inquirenti.