Sport - 11 agosto 2025, 17:17

Calcio femminile: Alessandro Di Simone allenerà la formazione Primavera 2 della Freedom FC Women

Nella scorsa stagione è stato viceallenatore dell'Under 14 della Giovanile Centallo con cui ha vinto campionato e titolo regionale, Torneo Caduti di Superga e Super Oscar

La Freedom FC Women è lieta di annunciare l'allenatore della formazione Primavera 2: Alessandro Di Simone

Tecnico con qualifica Uefa B, classe 1992, Alessandro è stato, da calciatore, un attaccante, militando fra Serie D, Eccellenza e Promozione in Sicilia, sua terra di origine, mentre in provincia di Cuneo ha vestito la maglia di Bisalta e San Chiaffredo, prima di intraprendere la carriera in panchina. Nella scorsa stagione è stato viceallenatore dell'Under 14 della Giovanile Centallo con cui ha vinto campionato e titolo regionale, Torneo Caduti di Superga e Super Oscar. 

Mister Di Simone ha inoltre collaborato nel prestigioso European Football Academy Camp.

comunicato stampa

