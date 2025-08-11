Calcio femminile: Alessandro Di Simone allenerà la formazione Primavera 2 della Freedom FC Women

La Freedom FC Women è lieta di annunciare l'allenatore della formazione Primavera 2: Alessandro Di Simone.

Tecnico con qualifica Uefa B, classe 1992, Alessandro è stato, da calciatore, un attaccante, militando fra Serie D, Eccellenza e Promozione in Sicilia, sua terra di origine, mentre in provincia di Cuneo ha vestito la maglia di Bisalta e San Chiaffredo, prima di intraprendere la carriera in panchina. Nella scorsa stagione è stato viceallenatore dell'Under 14 della Giovanile Centallo con cui ha vinto campionato e titolo regionale, Torneo Caduti di Superga e Super Oscar.

Mister Di Simone ha inoltre collaborato nel prestigioso European Football Academy Camp.